МОСКВА, 1 марта /ПРАЙМ/. Мосгорсуд проверит законность ареста топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Заседание назначено на 11.30.

В среду Мосгорсуд отложил заседание в связи с тем, что часть документов, в числе которых дополнения к жалобам защитников и отзыв следствия на них, не были переведены на французский язык.

Ожидается, что Дельпаля доставят в суд, поскольку он попросил об этом на прошлом заседании, обосновав свое требование необходимостью общения с адвокатами.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.