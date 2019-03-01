МИНСК, 1 мар /ПРАЙМ/. Национальный банк (ЦБ) Белоруссии с 1 марта предоставил возможность белорусам без его разрешения открывать счета в иностранных банках, а также перечислять на них денежные средства для оплаты учебы, лечения, получения вознаграждений, бонусов и других целей.

До этого белорусам можно было открывать счета в банках, зарегистрированных за пределами республики, лишь на основании разрешения Нацбанка. Разрешение не требовалось только для открытия счета на время проживания гражданина за пределами страны.

"С 1 марта 2019 года физическим лицам — резидентам предоставляется право без разрешения Национального банка открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства", — говорится в сообщении ЦБ.

При этом от белорусов по-прежнему будет требоваться разрешение Нацбанка на открытие депозита в иностранном банке и на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, — они перечислены в статье 10 закона Белоруссии "О валютном регулировании и валютном контроле".

Это, например, касается приобретения акций при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента (зарегистрирован за пределами Белоруссии). Кроме того, в этом случае речь идет о покупке недвижимости за границей.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ШАГ

По мнению белорусского экономического аналитика Алексея Авдонина, изменения ЦБ республики приняты в рамках валютной либерализации и направлены на повышение уровня свободного движения капитала обычными гражданами.

"Почему принято такое решение? В первую очередь, действующее до этого ограничение, можно сказать, было анахронизмом и не соответствовало текущему положению дел на рынке труда", — считает собеседник агентства.

Авдонин обратил внимание, что в настоящее время все больше граждан Белоруссии находят более высокооплачиваемую работу за границей, в первую очередь, в Российской Федерации, странах Европы. Иностранные работодатели своим зарубежным работникам открывали карт-счета в национальных банках для перечисления заработной платы или иных выплат.

"Для физического лица получить разрешение в Нацбанке выглядело слишком сложно и, понятно, имел место малый процент тех, кто реально соблюдал установленную процедуру. А за ее нарушение для физического лица предусматривалась административная ответственность", — заметил аналитик.

При этом он выразил мнение, что для государственных органов выявлять, искать и наказывать всех граждан Белоруссии, получающих денежные средства за границей за свою работу, — это "огромная затратная процедура".

"Легче, конечно, привести национальное законодательство в соответствие со сложившейся практикой. Это позволит не только упростить найм белорусских граждан, в том числе дистанционный в Российской Федерации, но и даст возможность спокойно легализовать получаемые доходы за границы и распоряжаться ими на территории Республики Беларусь", — добавил Авдонин.