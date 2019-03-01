МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Обязательная маркировка табачной продукции за исключением сигарет и папирос будет введена после соответствующего эксперимента, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Что касается иных видов табачной продукции – обязательная маркировка по ним будет введена после проведения соответствующего эксперимента, в рамках которого будут учтены все бизнес-процессы участников рынка, а компании смогут подготовиться к предстоящему введению требований об обязательной маркировке", — рассказал министр.

Добровольный эксперимент по маркировке табачных изделий стартовал 15 января 2018 года. С 1 марта маркировка сигарет и папирос в России стала обязательной. Однако продукция с цифровыми кодами начнет массово появляться в российских магазинах не сразу — до 1 июля предусмотрен период для регистрации производителей и торговых точек в системе маркировки, пояснил министр. При этом сигареты, произведенные до ввода обязательной маркировки, смогут свободно обращаться на рынке еще год — до 1 июля 2020 года.

"Помимо проводимых в настоящее время экспериментов по маркировке табачной продукции, обувных товаров, лекарственных препаратов для медицинского применения, планируется запуск экспериментов по маркировке духов, шин и покрышек, фотокамер, ряда товаров легкой промышленности, а также готовой упакованной молочной продукции", — напомнил глава Минпромторга.

В мае 2018 года правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В частности, с марта 2019 года должна быть промаркирована табачная продукция, с июля — обувь. В свою очередь, маркировке с 1 декабря 2019 года подлежат духи, фотоаппараты, шины, а также некоторые товары легкой промышленности — пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье и так далее.