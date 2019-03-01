ВАШИНГТОН, 1 мар /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд готов помочь властям Венесуэлы сформулировать стратегию исправления экономической ситуации, если на то будет запрос, заявил в пятницу агентству Блумберг директор Международного валютного фонда (МВФ) по Западному полушарию Александр Вернер.

Ранее МВФ заявлял, что готов сформировать комплексный договор о займе для Венесуэлы менее чем за шесть месяцев, если в стране произойдет смена власти, пишет агентство. По словам Вернера, держатели бондов ожидают, что кредитная линия поможет вывести страну на более стабильный путь.

"Если посмотреть на стоимость бондов сегодня, то очевидно, что никто не ждет полного восстановления. Но чего можно ожидать, и поэтому они и держат эти бонды, так это того, что в конечном счете комплексный договор займа будет сформирован и страна с благосостоянием Венесуэлы сможет предложить стратегию, чтобы вернуться к стабильному инклюзивному процессу роста", — сказал Вернер.

Он отметил, что ситуация в Венесуэле является уникальной и подвергает риску экономику всего региона после введения США запрета на покупку венесуэльской нефти,

"Венесуэла испытывает гуманитарный кризис, экономический кризис, гиперинфляцию и долговой кризис. Мы видели комбинации этих факторов во многих странах, но все четыре одновременно – это ведет к чрезвычайно сложному случаю", — сказал он.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Как ранее заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, санкции Вашингтона привели к сокращению поставок венесуэльской нефти в США до 149 тысяч баррелей в день в феврале с 484 тысяч баррелей в день в январе.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что говорить о возможности поддержки Венесуэлы сейчас преждевременно. По его словам, МВФ с 2004 года не ведет с Венесуэлой даже обычных ежегодных консультаций, которые проходят с большинством стран-членов фонда. Кроме того, фонд уже несколько лет не получает официальных данных от Центробанка страны и пока не завершил переговоры на этот счет.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический, финансовый и гуманитарный кризис. Уровень накопленной годовой инфляции, по заявлению Национальной ассамблеи страны, в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов, в январе 2019 года составил 191,6 процента, в среднегодовом выражении это почти 2,7 миллиона процентов. По ожиданиям МВФ, ВВП Венесуэлы продолжит снижаться в 2019 году, общий спад с 2013 года составит более 50%. Фонд прогнозирует и продолжение гиперинфляции и массовой миграции из страны.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.