МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Белоруссия, в случае если договоренность с Россией по налоговому маневру не будет достигнута, может отказаться от нефти из РФ, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

"К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну – Господь с вами, переживем мы (отсутствие — ред.) этих 400 миллионов (долларов – ред.) в этом году, а может, чуть меньше будет. Но переживем. В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти – покупай сколько хочешь, вопрос в цене", — заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

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По словам президента, когда Белоруссия закончит модернизацию двух своих НПЗ, глубина переработки нефти составит до 95%, "как на европейских заводах". "Это немало стоит, это миллиарды долларов стоит, но мы ее закончим. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок (в Белоруссию — ред.), где перерабатывается российская нефть, … привезем чужую нефть. России это надо? Нет. Ну так сегодня надо думать об этом", — заявил Лукашенко.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).

Ранее зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщал, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы — "Нафтан" и Мозырский НПЗ — в 2018 году переработали около 18 миллионов тонн нефти. На 2019 год с Россией согласован баланс, который предусматривает возможность поставки до 24 миллионов тонн российской нефти. Из этого объема 18 миллионов тонн предполагается для переработки в Белоруссии.