МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2019 году планирует обучать своих сотрудников цифровым технологиям, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

В ходе Дня открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) ему задали вопрос о концепции цифровизации Счетной палаты и планах по обучению аудиторов работе с большими данными.

"Мы, помимо информирования наших процессов в Счетной палате, действительно выясняем запрос, рисуем облик так называемого «цифрового аудитора» и тем самым формируем тот список компетенций, которыми он должен обладать, — может, не каждый, но в зависимости от задачи, как аудитор, так и инспектор. Так что мы действительно в этом году серьезно будем готовить, на курсы посылать, сами обучать, к себе приглашать. В общем, следите за нашим сайтом по закупкам — мы будем закупать в этом году услуги по обучению инспекторов", — сказал Кудрин.

В декабре он говорил, что Счетная палата в феврале представит программу цифровизации и обучения специалистов новым технологиям. В обучении, как планировалось, должны принять участие и руководители, и сотрудники.