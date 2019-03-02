МИНСК, 2 мар — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".

В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии с 21 февраля, тогда они в в очередной раз увеличились на одну белорусскую копейку.

"С 3 марта 2019 года розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,45 белорусского рубля (44,61 российского рубля или 0,68 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,56 белорусского рубля (48 российских рублей или 0,73 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,77 белорусского рубля (54,46 российского рубля или 0,83 доллара), ДТ – 1,56 белорусского рубля (48 российских рублей или 0,73 доллара)", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в феврале 2019 года в сравнении с февралем 2018 года в долларовом эквиваленте цена на нефть для Белоруссии увеличилась на 13%, в то время как цены на топливо выросли на 9%.

"Корректировка цен осуществляется не только на основании изменившейся конъюнктуры нефтяного рынка, но и с учетом изменения иных ценообразующих факторов – налоговой нагрузки, курса национальной валюты", — подчеркнули в концерне.

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики в 2018 году повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось целью компенсации затрат НПЗ по приобретению сырья.