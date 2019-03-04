МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Компания Xinyang Amsted Tonghe Wheel Co. (СП американской Amsted Rail, китайско-американской DACC и китайских Zhejiang Zhenghe и CNR) обратилась в Минтранс с предложением производить литые колеса для железных дорог РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо. СМИ узнали детали готовящейся торговой сделки США и Китая

По данным издания, в письме от 28 декабря 2018 года член совета директоров СП и вице-президент Amsted Rail Маркус Монтенекурт сообщает замглавы Минтранса Владимиру Токареву, что завод в городе Синьян уже в 2019 году готов поставлять в РФ 40-50 тысяч литых колес, изготовленных "в точном соответствии с российским ГОСТом" с возможностью локализации в будущем.

Пока в России допускается эксплуатация только цельнокатаных колес (ЦКК), ГОСТа на литые еще нет. Однако он сейчас разрабатывается ВНИИЖТ и уже к июлю может быть принят. Как отмечает газета, в России острый дефицит колес — их цена, еще два года назад составлявшая 25 тысяч рублей за штуку, выросла на порядок. Поставок двух основных производителей — Объединенной металлургической компании (ОМК) и Evraz — по цене около 45 тысяч рублей не хватает, на рынке стоимость ЦКК достигает 150 тысяч рублей, а в ремонте в отдельных случаях превышает и 250 тысяч.

Ситуация обострилась из-за ограничения поставок со стороны украинского "Интерпайпа", а также из-за роста выпуска новых вагонов, пишет газета. Минпромторг и Минтранс уже разрешили ввоз китайских ЦКК для покрытия дефицита, они могут поступить на рынок в начале апреля.

В Минтрансе не поддерживают использование литого колеса, так как оно не испытывалось в условиях низких температур, отмечает газета. "Кроме того, в России совмещенное грузовое и пассажирское движение, в этой связи безопаснее использовать ЦКК", — заявили в министерстве. В РЖД отказались от комментариев изданию.

Собеседник газеты в отрасли говорит, что "обеими руками за" поставки литых колес, если те пригодны к эксплуатации. "Тема небезопасности литых колес надуманная, обычные конкурентные войны. Их эксплуатационные характеристики ничем не хуже ЦКК. Недавно закончившиеся испытания на экспериментальной кольцевой железной дороге ВНИИЖТ это подтверждают", — говорит другой источник газеты. А себестоимость литого колеса ниже ЦКК в силу более простой технологии изготовления, "от чего не в восторге два, по сути, монополиста — ОМК и Evraz", считает он.