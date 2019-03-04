МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка <PSBR>(ПСБ) признал незаконным ряд сделок с участием компании экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти иностранных юрлиц накануне санации и обязал ответчиков вернуть банку около 33 миллиардов рублей и 506 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить", — огласил резолютивную часть решения судья Иван Худобко.

ПСБ в лице временной администрации потребовал признать недействительными около 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, которые бывшие акционеры банка продали самому банку. По мнению истца, все взаимосвязанные сделки, совершенные 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации ПСБ и введения в него временной администрации, — были направлены на вывод активов из кредитной организации.

Суд также удовлетворил требование ПСБ о применении последствий недействительности сделок в виде возврата банку денежных средств в размере около 33 миллиардов рублей и 506 миллионов долларов (более 66 миллиардов рублей по текущему курсу). Представитель истца заявил в суде, что "это была единая сделка, которая направлена на вывод денежных средств из банка", при этом "денежные средства были выведены из банка и попали" на счета ответчиков.

По словам представителя ПСБ, банк купил у Promsvyaz Capital примерно 40% своих акций, а также большой объем облигаций связанных с ним компаний. Полученные денежные средства продавец передал ответчику Peters International Investments, а тот затем распределил между остальными ответчиками, аффилированными с экс-бенефициарами ПСБ, по договорам займа. При этом, по словам истца, ценные бумаги в итоге не были переданы банку компанией Promsvyaz Capital, никакого встречного предоставления банк не получил.

Ответчики иск не признали. Представитель Promsvyaz Capital заявил, что ценные бумаги были проданы банку по ценам, которые по состоянию на дату сделок составляли 98-100% рыночной цены. Он также заявил, что аффилированность ответчиков не доказана. По его словам, купленные банком акции планировалось затем направить в оборот, акционеры хотели "перегруппировать денежные средства в пределах группы" с целью восстановления платежеспособности банка.

Кроме Promsvyaz Capital соответчиками в иске указаны, в частности, компании-акционеры банка "Возрождение", входившего в одну группу с ПСБ, кипрская Bimersano Services Ltd, владевшая примерно 10% ПСБ, и другие юрлица. На заседании в понедельник суд отклонил ходатайства бывшего предправления ПСБ Дмитрия Ананьева, просившего прекратить производство по требованиям ко всем ответчикам, кроме Promsvyaz Capital, а также о привлечении к делу компании "Ингосстрах"<INGS>, в которой застрахованы риски ответчиков. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка.