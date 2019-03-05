МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Сотрудничество с Люксембургом в цифровой экономике и IT-сфере представляет для России особый интерес, перспективным является и взаимодействие в космической области, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 5-6 марта посетит Великое Герцогство Люксембург с официальным визитом.

"Сотрудничество с Великим Герцогством в цифровой экономике и информационных технологиях несомненно представляют для нас особый интерес. Люксембург в этих областях достиг значительных результатов, и накопленный им опыт достоин изучения", — заявил Приходько, отвечая на вопросы журналистов в преддверии визита.

Представитель российского кабмина обратил внимание и на то, что Люксембург является одним из крупнейших мировых финансовых центров, способных предоставить полный спектр услуг, в которых нуждается российский бизнес.

"Весьма перспективным является наше сотрудничество в космической области. В кластер космических технологий ВГЛ входят около 20 компаний. Основные направления деятельности – разработка и производство малых космических аппаратов, электрических ракетных двигателей, композитных материалов для авиационных и космических применений, обработка данных дистанционного зондирования Земли, операторские услуги", — рассказал он.

Определенный прогресс, по его словам, наблюдается и в области взаимодействия двух стран по финансовым технологиям. Как отметил Приходько, весьма успешно ведется и сотрудничество с люксембургскими партнерами по линии фонда "Сколково" на основе подписанного с Люксембургским агентством по науке и инновациям Luxinnovation меморандума.

"Идет работа по обмену информацией и созданию новых возможностей для продвижения инновационных компаний на рынки обеих стран", — проинформировал он.

Первый замглавы аппарата правительства добавил также, что налажено активное сотрудничество Люксембурга с Москвой. Например, в июне прошлого года герцогство посетила делегация города, тогда в ходе деловой конференции стороны обсуждали вопросы экономического сотрудничества, развитие "умной" городской инфраструктуры, создание технопарков и технополисов.

"Ожидаем участия люксембургских партнеров в стартап-фестивале "Startup Village 2019", а также в московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации", — отметил в заключение Приходько.