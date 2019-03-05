С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар /ПРАЙМ/. Конституционный суд (КС) России во вторник провозгласит постановление по делу о проверке конституционности законоположений, во взаимосвязи позволяющих взыскивать с бывшего руководителя компании-банкрота судебные расходы, понесенные налоговыми органами, инициировавшими процедуру банкротства, сообщает пресс-служба суда.

"Пятого марта… Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности ряда положений ГК РФ, НК РФ и ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Жалоба гражданина Нужина Виктора Ардалионовича рассмотрена 22 января 2019 года", — говорится в сообщении.

Согласно материалам КС, Нужин ранее занимал должность директора ООО ССК "СМУ-1", которое арбитражный суд Мордовии в 2009 году признал банкротом по заявлению налоговой инспекции. В отношении этой компании было открыто конкурсное производство, однако ее имущества не хватило для выплаты денежного вознаграждения арбитражному управляющему.

После того как управляющий через суд добился соответствующего возмещения от налогового органа как заявителя по делу о банкротстве, налоговики, в свою очередь, обратились в суд общей юрисдикции с иском о взыскании с Нужина понесенных убытков. Эти требования были удовлетворены, и вышестоящие суды оставили соответствующее решение без изменения.

Согласно материалам КС, заявитель считает неконституционными во взаимосвязи статью 15, первый пункт статьи 200 и статью 1064 Гражданского кодекса (ГК) РФ, подпункт 14 первого пункта статьи 31 Налогового кодекса (НК) РФ, а также второй абзац первого пункта статьи 9, первый пункт статьи 10 в редакции закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия незаконным финансовым операциям от 28 июня 2013 года и третий пункт статьи 59 закона о банкротстве.

"По мнению заявителя, данные положения в совокупности позволяют взыскивать с руководителя организации-должника (при нарушении им обязанности обратиться с заявлением о признании должника банкротом) судебные расходы, понесенные налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве", — отмечается в материалах КС.

Ранее в ходе рассмотрения жалобы Нужина в январе полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас отмечал, что конституционность оспариваемых заявителем законоположений "не вызывает сомнений". При этом, по его оценке, права бывшего директора компании-банкрота оказались нарушены "совершенно необоснованным и хаотичным" применением тех норм, в конституционности которых он усомнился.

Полномочный представитель президента России в КС РФ Михаил Кротов, выступая на слушаниях, также выражал мнение, что оспариваемые законоположения соответствуют конституции. По его словам, возможность взыскания с бывшего руководителя компании-банкрота судебных расходов, понесенных налоговыми органами, инициировавшими процедуру банкротства, в данном случае обусловлена тем, что экс-директор не подал в суд заявление о банкротстве возглавляемой организации, и налоговики, фактически, сделали это вместо него.