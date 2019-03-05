МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Мужчины планируют дарить на 8 марта ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты, что совпадает с пожеланиями женщин, сообщили РИА Новости представители сервиса для размещения объявлений "Авито" со ссылкой на проведенное исследование.

Как отметили в компании, эксперты "Авито" опросили примерно 1,5 тысячи мужчин, чтобы узнать о том, что они планируют дарить на 8 марта. Исследование проводилось по всей России методом онлайн-опроса в первую декаду февраля. Согласно его данным, в этом году поздравлять с Международным женским днем собираются 90% опрошенных мужчин: это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. При этом активнее всех это будут делать россияне в возрасте от 36 до 45 лет (94%).

"Женщины на 8 марта хотели бы в первую очередь получить ювелирные украшения (43%), косметику и парфюмерию (34%), подарочные сертификаты (22%), а также бытовую технику и путевку (по 18%). Мужчины хорошо угадывают пожелания прекрасного пола, так как они в первую очередь собираются дарить косметику и парфюмерию (35%), ювелирные украшения (31%), подарочный сертификат (21%) и бытовую технику (15%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 3% мужчин подарят дамам автомобили. Участники исследования поделились и собственными вариантами подарков, среди них, кроме цветов: "билет на спектакль/концерт/в кино", "прыжок с парашютом", "портрет президента в рамке", "забота и внимание", "поход в KFC", "набор для хобби", "электромассажер", "игрушка", "клатч", "деньги", "поход в ресторан" и "конфеты".

При этом 34% мужчин сообщили, что на подарок они выделили от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей, 20% — до 1 тысячи рублей, 19% — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Около 11% собираются потратить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Отдать за подарок больше 10 тысяч готовы 6%. Остальные 11% пока не определились с суммой.

В 2018 году выделить на подарок к 8 марта 1-3 тысячи рублей также готовы были 35% мужчин. Предыдущее исследование "Авито", посвященное Дню защитника Отечества, выявило, что мужчины мечтали получить в этот праздник гаджеты, часы или автомобиль, однако женщины планировали дарить средства ухода за телом, одежду, обувь и подарочные сертификаты.