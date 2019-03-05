МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Двадцать российских банков попали в список самых удобных банков мира по версии Forbes, а лидером среди кредитных организаций РФ в нем стал "Московский кредитный банк" (МКБ), сообщает издание.

Второе место в рейтинге – у "Юникредит банка", а третье – у Райффайзенбанка. Такие результаты Forbes получил в сотрудничестве с маркетинговой компанией Statista, которая опросила более 40 тысяч банковских клиентов по всему миру. Оценивались удовлетворенность сервисом и уровень комиссий.

"В России клиенты признали лучшими 20 банков, хотя всего в системе насчитывается более 450 кредитных организаций. В их числе семь госбанков — Сбербанк, ВТБ, Почта-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Ак Барс" и находящийся на санации "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АТБ)", — говорится в сообщении.

Частных банков с отечественным капиталом в рейтинге оказалось также семь. Помимо МКБ, это Альфа-банк, "Тинькофф банк", банк "Санкт-Петербург", "Уральский банк реконструкции и развития", "Кубань кредит" и "Уралсиб". А среди банков с иностранным участием в рейтинг, помимо "Юникредита" и Райффайзенбанка, попали "Сити", "Хоум кредит", Росбанк и "Кредит Европа банк".

При этом в мировом масштабе большинство банковских клиентов признали самыми удобными ING Bank и Citi. ING Bank был признан лучшим клиентами из 23 стран, хотя оказывает розничные услуги только в 13 государствах, Citi — клиентами из шести стран. Citi работает и в России с 1993 года и располагается на 17-й строчке по активам (550 миллиардов рублей) по итогам 2018 года. ING Bank пришел в Россию также в 1993 году и сейчас находится на 41-м месте по активам (170 миллиардов рублей).