ПАРИЖ, 4 мая /ПРАЙМ/. ЕС, Франция, Германия и Великобритания намерены приложить усилия, чтобы продолжить законную торговлю с Ираном, и призывают к этому РФ и Китай, говорится в совместном заявлении глав МИД европейских стран и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Участники Совместного всеобъемлющего плана действий взяли на себя обязательства работать над сохранением и поддержанием финансовых и экспортных каналов с Ираном совместно с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД", — говорится в совместном заявлении.

"Мы намерены с другими европейскими партнёрами продолжить усилия, чтобы обеспечить продолжение законной торговли с Ираном, в том числе путем внедрения структуры INSTEX. Мы призываем все страны, включая Россию и Китай как участников СВПД, сделать все возможное, чтобы поддержать законную торговлю, которую позволяет соглашение с помощью быстрых и конкретных шагов ", — отмечается в коммюнике.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.