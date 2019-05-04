ВАШИНГТОН, 3 мая /ПРАЙМ/. Китай увеличил инвестиции в экономику РФ на фоне введения западных антироссийских санкций, заявили в Пентагоне.

Пентагон опубликовал ежегодный доклад по военному развитию Китая. В 136-страничном документе описывается, как Китай "расширяет влияние страны" на мировой арене.

"Китай установил партнерские отношения с другими авторитарными государствами, такими как Россия, для смягчения тактики давления США. Китай и Россия отдают предпочтение многополярному мировому порядку и часто совместно выступают против мер, спонсируемых США в Совете Безопасности ООН (СБ ООН). После введения западных санкций против России Китай увеличил инвестиции в экономику России", — говорится в докладе.