МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Китай рассматривает возможность отменить торговые переговоры с США на этой неделе после угроз американского президента Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Очередной раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о том, что с пятницы пошлины на определенные китайские товары увеличатся с 10 до 25%, а также не исключил введения пошлин на товары, которые пока ими не облагаются.

По словам источников, власти КНР были удивлены угрозами Трампа, и решение отменить переговоры соответствует стратегии Китая не обсуждать соглашение под давлением угроз, пишет газета.

При этом источники отмечают, что решение скажется на том, поедет ли вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в Вашингтон согласно планам.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.