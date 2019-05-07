МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Федерации рестораторов и отельеров России прорабатывает вопрос введения платного бронирования столиков в заведениях общественного питания, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу организации Игоря Бухарова.

По его словам, до 30% клиентов, заказавших столик, не приходят и не предупреждают об этом, вследствие чего рестораторы несут финансовые потери. Платное бронирование поможет компенсировать убытки. Бухаров отметил, что нововведение будет распространяться на заведения среднего и высокого сегментов.

"Мы хотим договориться внутри федерации таким образом, чтобы новая услуга появилась сразу во всех ресторанах среднего и высокого сегментов. Тогда можно будет избежать сумбура в отрасли, а также оттока клиентов у одного заведения в пользу другого", — приводит издание слова Бухарова.

Он пояснил, что для заказа столика в ресторане понадобится банковская карта, на которой будет заблокирована определенная сумма, зависящая от среднего чека в заведении или города, в котором оно расположено. Если клиент посетит заведение, то средства разблокируют. Однако если через полчаса после назначенного времени гость так и не появится, фиксированная сумма будет списана с его карты на счет ресторатора.