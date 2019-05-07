МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Минприроды России готовится ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, заявил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", — сказал Кобылкин.

Как сообщалось ранее, Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды. В свою очередь глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в России может быть рассмотрен в перспективе на законодательном уровне. Также он считает, что страна придет когда-нибудь к обсуждению вопроса о запрете использования пластика.