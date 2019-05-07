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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Разбор посадки — Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о катастрофе самолета SSJ 100 "Аэрофлота", жертвами которой стал 41 человек, доминирующей является версия о действиях пилотов. Не выработав топливо и с явным превышением скорости, они совершили посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП. Окончательные же выводы о причинах катастрофы сделают специалисты МАК и генерал из Следственного комитета, являющийся специалистом по расследованию терактов.

— Праздник первозайма — В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты. Причем 50% намерены потратить заемные средства на неотложные нужды во время праздников, а не на отдых или какие-то глобальные покупки. Аналитики предупреждают, что импульсивные праздничные займы могут обернуться значительным ростом просрочки.

— Нацпроектам не хватает песка и щебня — Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82– 95%. В Минэкономики предупреждают, что это в свою очередь может создать риски возникновения дефицита мощностей и самих материалов, а также способно спровоцировать рост цен на этом рынке. Для снижения этих рисков Минэкономики предлагает вводить новые мощности и проработать единый порядок распределения лицензий на месторождения общедоступных ископаемых.

— Уголь вытеснило газом — "Газпрому" удалось существенно замедлить в апреле темпы снижения своего экспорта в Европу: он сократился всего на 2% год к году после падения на 18% в марте. Этому способствовали продолжающийся рост спроса на газ в европейской электрогенерации и вытеснение угля из энергобаланса — в частности, в Германии, на крупнейшем рынке "Газпрома". Кроме того, в апреле спотовые цены на сжиженный газ в Азии, находившиеся в свободном падении с осени, немного подросли, что вновь сделало поставки в этот регион более выгодными, чем в Европу, для некоторых производителей СПГ.

— Бизнесу готовят портфели с пряниками — Минэкономики разослало в ведомства переработанный законопроект "О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности". Теперь документ, нацеленный на унификацию правил предоставления льгот резидентам специальных экономических зон, в которые постепенно должны превратиться действующие ОЭЗ, ТОР и технопарки, называется "О преференциальных режимах". В нем появились две новые идеи — "преференциальных портфелей" (набора возможных для конкретного субъекта РФ льгот, предоставляемых инвесторам) и увязки объема этих портфелей с инвестпривлекательностью их держателей. Чем она выше, тем меньше налоговых и больше регуляторных льгот субъекты РФ смогут предложить бизнесу.

— Дональд Трамп грозит Китаю пошлинами — Администрация США может повысить пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд с 10% до 25% уже 10 мая этого года, если намеченные на 8 мая переговоры пройдут безуспешно. С таким предупреждением Китаю накануне выступил президент США Дональд Трамп. Эксперты, впрочем, ожидают, что стороны в последний момент вполне еще могут согласовать условия торговой сделки, пока разногласия касаются механизма, гарантирующего соблюдение этого соглашения.

— Тень траура — Вчерашний день стал первым днем трехдневного траура в Мурманской области, объявленного по погибшим пассажирам рейса SU1492. Компания "Аэрофлот" объявила о выплате компенсаций всем пассажирам рейса и семьям погибших, власти Мурманской и Московской областей также сообщили о выплатах. Во Всероссийском союзе страховщиков предварительно оценили общий объем выплат пострадавшим и семьям погибших в 100 млн руб. Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно состояния девятерых госпитализированных пострадавших. В социальных сетях продолжается эмоциональное обсуждение затруднений при эвакуации, которые якобы могли быть вызваны пассажирами, забиравшими с полок ручную кладь. Опрошенные "Ъ" эксперты не исключили, что это могло увеличить число жертв, но напомнили, что все выжившие нуждаются в психологической помощи.

— Бизнесменам подправят образ — В 2020 году в России будет проведен год предпринимательства, соответствующий проект указа президента разработало Минэкономики. В рамках предложенного плана мероприятий будут изучать отношение граждан к бизнесу. Запланированы и информационные кампании "по формированию благоприятного образа" российского бизнесмена, в том числе в соцсетях. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов отметил, что пока в проекте речь идет только о мероприятиях "общего характера".

— Пятнадцатилетний капитал — По итогам декларационной кампании чиновников у многих их детей обнаружены немалые доходы. Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству. Впрочем, источники их дохода остаются скрытыми. У детей одного из региональных чиновников обнаружился дом в Канаде.

— Леонид Маркелов не видит вины в господдержке — В Нижегородском райсуде вчера огласили обвинительное заключение по делу бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, экс-гендиректора ООО "Телекомпания 12 регион" Натальи Кожановой и экс-министра сельского хозяйства республики Ираиды Долгушевой. По версии следствия, в 2014–2016 годах Леонид Маркелов в виде взяток получил 235 млн руб. под видом фиктивной сделки по продаже акций за лоббирование интересов директора птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша, которая получала миллиардные субсидии из бюджета. Леонид Маркелов назвал выводы следствия абсурдными, заявив, что оказывать поддержку инвестору просил глава государства.

— Чемпиону России не стали портить праздник — Неожиданно мягкое наказание предложила прокуратура для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, брата последнего Кирилла и их приятеля Александра Протасовицкого. По версии следствия, в октябре прошлого года они устроили две драки в центре Москвы, в результате которых серьезно пострадали водитель Виталий Соловчук и глава департамента Минторга Денис Пак. Братьям Кокориным гособвинение попросило назначить по полтора года колонии, двум другим обвиняемым— по году пять месяцев. Защита по-прежнему настаивала, что подсудимых на драку спровоцировали потерпевшие.

— Погоду закатали в асфальт — Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в мороз, в снег и дождь. Но при сочетании резкого ветра c минусовой температурой, а также во время ливня работы будут запрещены. Нововведения заложены в проекте нового стандарта, разработанного по заказу Росавтодора. Ранее принятые документы, разрешающие ремонтировать дороги в непогоду, в Росавтодоре признали "нелегитимными" и "выпавшими из правового поля".

— Для Челентано запросили четверть века — В Новосибирском облсуде начались прения сторон по делу предполагаемого лидера банды киллеров Анатолия Радченко по прозвищу Челентано. По версии следствия, его гангстерская группировка, насчитывавшая четырех штатных исполнителей, входила в состав влиятельного криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова и занималась устранением неугодных коммерсантов и преступных авторитетов. Гособвинение запросило для Челентано 25 лет лишения свободы — это на три года больше, чем уже получил главарь оргпреступного сообщества Александр Трунов, в которое входила бригада Челентано.

— "На парады ходить почетно" — Прошедший в конце апреля в Ростове-на-Дону традиционный парад "детских войск", в котором приняли участие более 500 дошкольников и учащихся школ в форме различных родов войск, вызвал дискуссию в социальных сетях о допустимых формах участия детей в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Психологи разошлись в оценках детских праздников с элементами реконструкции, сами школьники также придерживаются разных точек зрения на то, что именно и как следует отмечать 9 Мая. Собеседники "Ъ" среди учителей сообщили, что организуют явку детей на шествия "Бессмертного полка", но считают, что отказываться от этого было бы стыдно, поскольку это "действительно важно".

— Сила есть — суда не надо — Президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит запросы в органы власти о разгоне 1 мая согласованного шествия оппозиции в Санкт-Петербурге. Обращения в МВД, прокуратуру, Следственный комитет и Комитет по законности Смольного вчера направил городской омбудсмен Александр Шишлов. Его заявление о "грубом нарушении" конституционных прав демонстрантов получило в СПЧ поддержку 12 членов и два альтернативных особых мнения. Член СПЧ Юрий Костанов предложил инициировать внесение поправок в КоАП о правах задержанных, а член СПЧ Наталия Евдокимова возглавила рабочую группу Правозащитного совета Петербурга для проведения "общественного расследования" первомайских событий.

— Заражение ребенка гепатитом С оценили в 10 млн рублей — В городском суде Благовещенска в понедельник состоялось первое заседание по иску родителей пациентов к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), где, как сообщал ранее "Ъ", гепатитом С могли заразиться около 150 пациентов онкологического отделения (см. "Ъ" от 14 марта и 5 апреля). Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017-го по март 2018 года, о компенсации морального вреда, который истец оценил в 10 млн руб. Также истцом в интересах ребенка выступило региональное управление Роспотребнадзора.

— На македонских выборах победило НАТО — На президентских выборах в Северной Македонии победил кандидат правящей коалиции Стево Пендаровский, который является координатором отношений с НАТО по линии правительства. Его победа означает, что ускоренная интеграция балканской республики в альянс будет продолжена. По информации "Ъ", вскоре после вступления Северной Македонии в НАТО, которое ожидается к концу этого года, там могут появиться две военные базы альянса. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

— Деэскалация перешла в нападение — За вчерашний день российская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды подверглась обстрелу со стороны боевиков. За две недели, прошедших с последнего раунда переговоров в "астанинском формате", ситуация на севере страны резко обострилась. Сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб. Помимо атак на Хмеймим боевики пытаются прорвать оборону проправительственных сил в районе городов Алеппо и Хама. Сообщается и о возможной новой операции Турции на сирийской территории.

— К Ирану применят безжалостную силу — США отправляют к берегам Ирана авианосную ударную группу "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков. Об этом сообщил советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, назвавший действия военных демонстрацией Тегерану "безжалостной силы" США. Игра мускулами в Персидском заливе сопровождается ужесточением американских санкций, призванных ввести полное эмбарго на покупки иранской нефти и лишить Тегеран возможности развивать ядерные программы даже под контролем МАГАТЭ. Через год после одностороннего выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном Иран становится страной, испытывающей наибольшее военное и торгово-экономическое давление США.

— Мошенники приняли кадровое решение — Сотрудники банков стали новой целью атак мошенников с подменой номера, получивших широкое распространение в 2019 году. Используя звонки от имени коллег, мошенники целенаправленно атакуют банкиров. Эксперты отмечают, что новая схема может быть эффективнее ставших уже привычными атак против обычных клиентов, поскольку звонки с номера банка его же сотруднику, как выяснилось, вызывают у него меньше подозрений.

— "Сафмар" укрупняет уголь — Михаил Гуцериев вместе с бизнес-партнерами приобрел 67% в Кузбасской топливной компании (КТК), одном из крупнейших производителей энергетического угля в РФ. Пакет, стоимость которого по рыночным оценкам составляет около 13 млрд руб., продали основатели КТК Игорь Прокудин и Вадим Данилов, которые полностью вышли из компании. Господин Гуцериев, у которого уже есть "Русский уголь", расширяет бизнес на фоне резкого падения цен на уголь. По мнению экспертов, это обстоятельство должно было быть учтено в цене сделки, а синергия активов "Русского угля" и КТК позволит повысить маржинальность продаж.

— Гостиничный сбор выписывают из закона — Общественная организация "Опора России" хочет отсрочить включение в Налоговый кодекс курортного (гостиничного) сбора в качестве неналогового платежа. Как стало известно "Ъ", такое предложение уже направлено в Минфин. До появления в России закона о туристическом жилье мера может стать дополнительным обременением для отельеров, которым приходится конкурировать с рынком краткосрочной аренды, предупреждают в "Опоре России".

— Рублевые активы поддержали по телефону — Стоимость европейской нефти Brent впервые за четыре недели опустилась ниже уровня $69 за баррель. Падением начали неделю и фондовые индексы. "Медвежья" игра ведется инвесторами во многих классах активов из-за опасений роста американских пошлин на китайские товары. А вот рублевые активы демонстрируют завидную устойчивость, поддержку им оказали телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

— Comepay отгрузит терминалы — Развивающая одну из крупнейших в России сетей платежных терминалов группа Comepay решила выйти из этого бизнеса. Процессинг платежей через более чем 25 тыс. терминалов Comepay может взять на себя группа Qiwi. Этот бизнес в последние годы потерял привлекательность из-за борьбы ЦБ с обналичиванием средств, но для Qiwi остается важным для обслуживания электронных кошельков, считают эксперты.

— "Лаборатория Касперского" узнала свой код — "Лаборатория Касперского" подала в суд на разработчика софта "Киберсекьюрити Солюшнс", Обвинив его в нарушении прав на интеллектуальную собственность. По данным истца, эту компанию основали в 2018 году на тот момент действующие сотрудники "Лаборатории Касперского", работавшие над защитой банковских сервисов. По словам юристов, подобные споры возникают нередко, а в России часто решаются в пользу покинувших компанию сотрудников.

— Картам раздали лимиты — В первом квартале средние Лимиты по кредитным картам (без учета их утилизации) выросли до уровня первой половины 2016 года, когда кризисные явления в розничном кредитовании еще не развернулись в полную силу. Однако люди не спешат пользоваться высокими лимитами, напротив, снижая процент использования кредитных средств по картам. По мнению экспертов, повышение банками лимитов по кредиткам — попытка спровоцировать дополнительные траты хороших заемщиков, которая вряд ли окажется успешной.

— Рельсам пришлось нелегко — ОАО РЖД заключило, что железнодорожная Инфраструктура страны пока не готова к циркуляции супертяжеловесных вагонов с нагрузкой 27 т на ось. Пока они могут эксплуатироваться только в недозагруженном состоянии. К концу года Монополия может запустить их на более крупном полигоне — Новый Ургал— Ванино, однако лишь после починки мостов: из 199 мостов на БАМе они не могут пройти по 110, а на этом участке — по трем из десяти.

— Регионы сели в электричку — Десять регионов не компенсируют в полном объеме выпадающие доходы пригородных пассажирских компаний (ППК), следует из протокола правкомиссии по транспорту. Минтрансу поручено к 1 июля унифицировать договоры на транспортное обслуживание населения, которые должны предусматривать конкретный объем транспортной работы и равномерную компенсацию выпадающих доходов ППК. Впрочем, по мнению экспертов, главный шаг по улучшению ситуации был сделан несколько лет назад, когда регионам с задолженностью перед ППК перестали давать дополнительные субсидии на автодороги.

— Минздрав сбрасывает таблетки — Минздрав прекратил закупки антиретровирусных препаратов для Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Теперь тендеры более чем на 1,5 млрд руб. ежегодно ведомство будет проводить самостоятельно. Как стало известно "Ъ", единым поставщиком препаратов для ФСИН может стать структура "Ростеха" "Нацимбио". При этом из-за возникшей паузы в проведении аукционов пациенты уже опасаются перебоев в лечении.

— "Эконива" встает за прилавок – Холдинг "эконива", крупнейший российский производитель молока, попробует себя в новом бизнесе. Компания хочет открыть магазины по продаже молочных продуктов в Московском регионе, инвестировав в проект до 100 млн руб. Но такой формат может не выдержать конкуренции со стороны сетей с более широким ассортиментом свежих продуктов, предупреждают эксперты.

— НМГ расскажет "Анекдот ТВ" — Холдинг расширяет пакет платных каналов — (НМГ), управляющая одним из крупнейших пакетов платных телеканалов, продолжает его расширять. Ее совместная компания с "Ростелекомом" займется дистрибуцией каналов "Феникс плюс кино", "Оружие" и "Анекдот ТВ". Операторы платного ТВ опасаются, что наращивание пакета позволит НМГ вести более агрессивную ценовую политику.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Morgan Stanley уходит из России – "Морган Стэнли банк" сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии и ликвидирует эти бизнес-подразделения, сообщила "дочка" Morgan Stanley в отчете за 2018 г. Оставшийся бизнес она переведет в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании: она будет оказывать консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости – этот план был озвучен и доведен до Центробанка, говорится в отчете. Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.

— Китай не хочет вести переговоры о ядерном разоружении с США и Россией — Ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке с США и Россией Китай участвовать не будет, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Идею заключения такого соглашения выдвинул в конце апреля президент США Дональд Трамп. По его словам, Пекин хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России – и этот вопрос президент уже обсуждал с китайскими представителями в ходе торговых переговоров.

— Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников — Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников, по данным апрельского опроса "Левада-центра". Еще у 14% респондентов это вызывает раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.

— Между Израилем и палестинцами в секторе Газа достигнуто перемирие — Израиль и сектор Газа в понедельник заключили перемирие после двух дней взаимных обстрелов. При этом представитель правящего в Газе движения "Хамас" предупредил, что в дальнейшем организация может использовать "различные средства давления", чтобы убедить Израиль прекратить блокаду, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что "кампания не окончена, она требует терпения и рассудительности".

— Год начался с замедления экономического роста — После прошлогоднего ускорения ВВП начал 2019 год с весьма скромного роста. В 2018 г. он увеличился на 2,3%, а в I квартале 2019-го мог замедлиться вдвое и даже более: Минэкономразвития оценило его рост в 0,8%, Центробанк – в 1–1,5%. В том же квартале 2018 г.

— Трамп повысил ставки в торговых переговорах с Китаем — Президент США Дональд Трамп застал врасплох Китай и мировые рынки, пригрозив перед началом важного этапа торговых переговоров повысить пошлины на импорт китайских товаров.

— Правительство просит регионы ввести раздельный сбор отходов — Территориальные схемы обращения с мусором не проработали и полгода, а правительство уже рекомендует губернаторам пересмотреть их. Сделать это губернаторы должны до 1 января 2020 г., чтобы активнее вводить раздельный сбор отходов. Об этом говорится в поручении премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте правительства.

— Почему основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней — Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней (почти $150 млн). Шесть лет назад он во время телешоу побился об заклад с Дун Минчжу, гендиректором крупнейшего китайского производителя кондиционеров Gree Electric. Лэй уверял, что его компания на выпуске смартфонов и другой техники станет зарабатывать больше, чем Дун на кондиционерах.

— Человеческий фактор или неисправность техники. Что могло стать причиной катастрофы SSJ100 — Следственный комитет сообщил, что среди версий катастрофы в "Шереметьево" SSJ100 "Аэрофлота" 5 мая рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

— Против популярного трейдера возбуждено новое уголовное дело — Следственный комитет (СК) в марте повторно завел уголовное дело в отношении трейдера и автора стратегий автоследования Элвиса Марламова, которого ЦБ год назад обвинил в инсайде. Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, близких к разным сторонам спора, и подтвердил адвокат Марламова Андрей Беляков: "Дело заведено по ч 1. ст. 185.6 УК (использование инсайдерской информации). Мой клиент ходил на допрос в СК".

— Идентификация пользователей мессенджеров не работает — В воскресенье, 5 мая, должна была начаться обязательная идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона. По утвержденным правительством правилам в ходе этой процедуры мессенджер должен направить уведомление о регистрации нового пользователя сотовому оператору, а тот в течение 20 минут дать мессенджеру ответ – есть ли номер этого пользователя в его базе или нет.

— Косметика Gucci возвращается в магазины — У креативного директора Gucci Алессандро Микеле, занявшего этот пост в 2015 г., наконец дошли руки до декоративной косметики: итальянская марка представила обновленную линию губных помад. В косметической коллекции, разработанной Микеле, есть также средства для кожи, глаз и проч. – они будут поступать в продажу волнами, подогревая интерес покупательниц.

— Владельцы "Европейского" могут построить офисно-торговый центр рядом с "Метрополисом" — Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11 600 кв. м, следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе. Документ опубликован на сайте управы района Войковский. Инвестором проекта выступает компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева, знает источник в мэрии Москвы и один из девелоперов, работающих в этом районе.

— Лучшие управляющие активами вчистую проиграли инвесторам с дротиками — Тем, кто занимается инвестициями, может быть знакома фраза профессора экономики Принстонского университета Бертона Малкиела: "Обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в финансовые страницы газеты, может собрать портфель, который покажет столь же хорошие результаты, что и портфель с бумагами, тщательно отобранными экспертами".

— Почему менеджеры не слушают своих сотрудников — Когда сотрудники делятся новыми идеями и высказываются о злободневных проблемах, организации быстрее внедряют инновации и показывают более высокие результаты. Сотрудники часто первыми замечают проблемы в работе на местах, поэтому их вклад может помочь при принятии управленческих решений.

— Когда работодателю ждать инспекторов с проверкой — С 1 января прошлого года в стране введен риск-ориентированный подход к надзору за соблюдением норм трудового права. То есть периодичность плановых проверок стала зависеть от категории риска, присвоенной компании. Законодатели определили пять степеней риска: высокий, значительный, средний, умеренный и низкий.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Черные ящики рейса SU1492 — Расшифровка "черных ящиков" с борта Sukhoi Superjet-100 может занять от двух недель до месяца, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. В понедельник они были обнаружены и с ними уже начали работать специалисты, которые оценили состояние самописцев "как приемлемое".

— Чтоб не вышло блоком — Россия приступает к созданию инфраструктуры для бесперебойной работы национального сегмента интернета. Власти обещают, что использование нового оборудования не приведет к замедлению трафика или сбоям в сети. Тем более, речь не идет о появлении в нашей стране аналога "великого китайского файрвола". Изменения направлены на защиту интересов отечественных пользователей в случае внешних попыток отключить Россию от глобальной сети.

— Товары взвесят по ГОСТу — В России утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это касается практически всех продуктов, бытовой химии, парфюмерии и косметики, отметил он.

— Сдаем и не сдаемся — Основная волна единого госэкзамена стартует через 20 дней. Как готовиться, когда не осталось ни времени, ни нервов? Сколько минут потратить на задания повышенной сложности? Можно ли избежать ошибок, на которых выпускники "спотыкаются" каждый год? "РГ" вместе с экспертами расставляет главные акценты в ЕГЭ-2019.

— Риск по контракту — Росгвардия разработала типовой контракт на оказание услуг частной охраны. Он будет обязательным для всех частных охранных структур и предприятий, которые приглашают охрану.

— Тренд продолжается — О росте собираемости налогов, снижении числа фирм-"однодневок", а также о работе, приближающей страну к созданию единого реестра населения, шла речь на встрече президента с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

— Госпиталь с орденом Почета — Вчера президент России своим указом N 208 внес изменения в Положение о государственных наградах РФ и в статуты двух утвержденных в 2010 году орденов — Александра Невского и Почета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Список невиновных — За год суды оправдали 2082 человека и закрыли по реабилитирующим (то есть полностью оправдывающим) обстоятельствам дела еще на 1722 граждан.

— Норма вышла за границу — Во вторник, 7 мая, вступает в силу ужесточенная газовая директива Евросоюза, которая распространяет правила регулирования газового рынка ЕС на экстерриториальные (внешние) трубопроводы, то есть на "Северный поток-2". Странам — членам ЕС отведено девять месяцев на то, чтобы имплементировать эти поправки (внести их в национальное законодательство).

— Авторитетам закрыли двери — Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о резком снижении в январе — марте количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, связанных с возбуждением ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. В интервью "Интерфаксу" министр заявил, что после частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса количество таких преступлений сократилось до девяти по сравнению с 223, зарегистрированными в аналогичный период минувшего года.

— Пляж дотянулся до звезд — Узнать о "звездности" пляжа, отеля или горнолыжной трассы теперь можно на сайте "классификация-туризм.рф", который ведет Минэкономразвития. Там размещен Единый перечень классифицированных объектов туристической индустрии. 6 мая он заработал в полную силу, до этого он действовал в пилотном режиме.

— Квартирный ответ — Российские семьи смогут получить по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Законопроект об этом внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

— Атом уходит в науку — Премьер-министр Дмитрий Медведев считает правильным не выделять в отдельный национальный проект развитие атомной науки и техники, а реализовывать стратегию развития отрасли внутри нацпроекта "Наука". Об этом Медведев заявил в ходе рабочей встречи с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

— Нападение отбито — Тревожное сообщение пришло из Сирии. Руководитель российского миротворческого Центра генерал-майор Виктор Купчишин доложил в Москву, что 6 мая дважды за день — утром и вечером — из реактивных систем залпового огня была обстреляна наша авиабаза Хмеймим.

— Особые секреты на двоих — Россия готова к совместным с другими странами разработкам новейших систем вооружения.

— Судьба — Война — время, когда миллионы людей совершают самое трудное дело жизни своими направленными сверхусилиями (и по приказу, и часто — без приказа, сами по своему разумению!), запредельным напряжением воли и всех сил поворачивают Колесо Истории.

— Девять перехватов — С началом мая Соединенные Штаты и другие страны НАТО активизировали разведывательную деятельность у российских границ. По данным Минобороны России, за минувшую неделю дежурные средства противовоздушной обороны засекли у наших рубежей 26 чужих самолетов. На их перехват и сопровождение в небо девять раз поднимали истребители.

— Остаться в доле — Менее чем через два месяца в России заработают новые правила долевого строительства. Останется ли жилье доступным для людей со средними доходами? Можно ли будет использовать материнский капитал? И как отразится на рынке закон, который вступил в силу в мае? Все эти вопросы "Российская газета" задала заместителю министра строительства и ЖКХ Никите Стасишину.

— С войны не вернулись — В Великую Отечественную погибла половина моей семьи. У моих детей из четырех прадедов выжил только один. Это значит, что мы — те, кто продолжает род, — всегда будем испытывать страх. А вдруг начнется? Вдруг опять, с утра или ночью, днем или поздно вечером — но опять. Новостная строка или голос, как колокол: "без объявления войны… атаковали границы".

— По ложному маршруту — Россия сейчас занимает лидирующие позиции в киберэлектронном противостоянии, а Сирия стала своеобразной тестовой площадкой, где российские военные "обкатывают" новейшие технологии РЭБ. Такой вывод сделали западные эксперты.

— Поднимем чаши — По всей Москве начался сезон фонтанов. На ВДНХ после долгой исторической реконструкции снова заработали сооружения-легенды — "Дружба народов" и "Каменный цветок".

— Поболеют без виз — Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регламентирующий проведение в РФ чемпионата Европы по футболу-2020. Документ публикует "Российская газета".

— Заграница не поможет — В Россию из Таиланда доставлены двое граждан РФ, которым на родине были предъявлены обвинения в финансовых махинациях и грабеже.

— Радио с видео — Диана Берлин с детства представляла себя произносящей у микрофона слова "Здравствуйте, уважаемые радиослушатели". Легендарная радиоведущая, выходившая в эфир Всесоюзного радио, "Маяка", "Радио Культура" и не только, в 90-е возглавлявшая "Радио-1" и "Авторадио", пришла в Главную редакцию музыкального радиовещания в 1969-м. С тех пор она и отмечает 7 мая День радио.

— Орудовал "липой" — У 81-летнего пенсионера из поселка Городище в Волгоградской области судебные приставы списали с накопительного счета более 146 тысяч рублей. Якобы для погашения долга. Но для покрытия всей суммы этих денег не хватило. Поэтому недостающие 16,6 тысячи рублей стали взыскивать с пенсии пожилого человека.

— Глупость ли?— От автоматных очередей вздрогнули в майские выходные жители пятиэтажек в небольшом уральском городке Камышлов. Выглянув во двор, они увидели с "калашом" в руках человека, "очень похожего на депутата Госдумы Дмитрия Ионина". Мужчина лихо вскинул оружие, и пять ярких очередей устремились в небо.

— Рекорд по-честному — Употребление допинга отныне поступок, не только порочащий репутацию спортсмена, но и противозаконный. Введение административных штрафов за употребление запрещенных медпрепаратов предусмотрено федеральным законом, который президент России Владимир Путин подписал 1 мая. Его публикует "Российская газета".

— Память вернулась из боя — Писатель и сценарист Артем Драбкин выпустил 20 книг воспоминаний фронтовиков Великой Отечественной. Его проект "Я помню", собравший рассказы воевавших танкистов, разведчиков, штурмовиков, зенитчиков "катюш", саперов, сотрудников СМЕРШ и НКВД, кавалеристов, продолжается, к нему может подключиться любой, умеющий слушать и записывать воспоминания фронтовиков. О том, как запоминают войну молодые и старые, мужчины и женщины, как появляются невероятные подробности о войне — наш с ним разговор.

— Своих не сдаем — Накануне Дня Победы в Германии в городе Байльрод вновь открыт восстановленный мемориал советским солдатам. Это легендарный танк Т-34, который в прежние годы пришел в негодность, и местные власти планировали пустить его на металлолом. Однако отправить в утиль танк Победы не дал председатель Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский.

— Полку прибыло — Одна из особенностей народного шествия "Бессмертный полк"-2019 — растет число желающих присоединиться к акции народной Памяти.

— Рикошет после выстрелов — Неприятный, но вполне прогнозируемый в период долгих каникул инцидент произошел на северо-востоке Москвы. Как сообщили источники в правоохранительных органах, нетрезвый мужчина открыл огонь из пистолета в Лосиноостровском районе на Тайнинской улице возле дома 19.

— Условно не накажут — Гособвинение попросило суд назначить реальные сроки лишения свободы для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и побоях.

— Не коси, коса — В первые майские дни в Подмосковье началась комплексная обработка земель от борщевика Сосновского. В этом году к борьбе с ядовитым сорняком в области привлекли агродроны.

— Опасная мансарда — Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви. Обвиняемый в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" инвестор останется дома до середины июля.

— Встречка по-итальянски — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в центре Москвы, в которой пострадали трое полицейских.

— О "горячем" во льдах — В понедельник борт главы российского МИД Сергея Лаврова приземлился у самого Полярного круга — в Лапландии. Здесь, в финском городке Рованиеми, собрались шефы дипломатий стран Арктического совета — России, Канады, США, Финляндии, Исландии, Дании, Швеции и Норвегии, чтобы обсудить вопросы развития региона.

— Вертолеты спасут урожай — Такого в начале мая во Франции давно не видели. Буквально неделю-другую назад казалось, что, перепутав сезоны, уже наступило лето с 25 и более градусами тепла, и вот откат в зиму. Причем не только резкое падение температуры до нуля, а местами снегопады одновременно с ураганными ветрами.

— Офшорный след — Генпрокуратура Украины вызвала на допрос действующего президента Петра Порошенко. Как передает strana.ua, седьмого мая ему предстоит ответить на возникшие у следствия вопросы. Речь идет о преступлениях, совершенных против евромайдановцев.

— От ворот поворот?— Многомесячные торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира внезапно оказались на грани срыва. "Виновником" переполоха вновь стал президент США Дональд Трамп, выстреливший парой "твитов", в которых пожаловался на низкий темп переговоров и анонсировал внезапное повышение импортных пошлин на продукцию из Поднебесной.

— Канцлеру ищут кресло — Чем займется самый авторитетный политик Евросоюза Ангела Меркель, если уйдет с поста канцлера Германии? Этим вопросом задаются политические аналитики Европы.

— Чужая крыша на даче — Снести сарай, хозяйственный блок и убрать забор между участками потребовал в суде гражданин, обиженный на собственников соседнего с ним дачного участка. Спор между соседями по дачному поселку, начавшись в райсуде Башкирии, в итоге дошел до Верховного суда РФ, который и расставил все точки над "i".

— Наполовину виноватые — Страховые компании не могут самостоятельно устанавливать степень вины участников аварии. Так же, как на основании собственных домыслов они не имеют права снижать выплаты пострадавшим.

— Вас слушают и записывают — Председатель Совета судей России Виктор Момотов напомнил всем людям в мантиях, что судья не вправе заставить участников процесса выключить диктофоны. Но при этом фото- и видеосъемка могут быть ограничены, если нарушают права сторон.

— Танец Победы — Почувствовать атмосферу праздника 9 Мая в Москве можно будет не только в центре, но и в спальных районах — от Зеленограда до музея-усадьбы "Царицыно". Горожан и туристов ждут традиционный военный парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", а также концерты, исторические реконструкции, кинопоказы под открытым небом и многое другое. Корреспондент "РГ" выбрал самое интересное из программы.

— Как в Москве 9 мая и во время генеральной репетиции парада победы изменится организация движения и работа транспорта?— Во вторник у московских водителей очередное испытание — в городе проводится генеральная репетиция Парада Победы и по улицам города вновь идут колонны военной техники. Перекрыт практически весь центр. А 9 Мая, помимо Парада, в столице состоится еще и шествие "Бессмертного полка", значит, и ограничений будет еще больше.

— Родом из Тайги — Члены Вологодского объединения поисковиков в ходе межрегиональной экспедиции "Вороново-2019" совместно с отрядом специального поиска "Крылья Родины" обнаружили останки летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Сразу же установили и его имя — Григорий Яровой. Ранее он считался пропавшим без вести.

— Остались печки и пепел — За неделю количество регионов, где введен противопожарный режим, выросло с 60 до 72. По данным "Авиалесоохраны", природные пожары охватили 45 тысяч га. Как сообщают корреспонденты "РГ", тревожно в Курганской области. Пожар почти уничтожил деревню Ордина в Белозерском районе — из 32 домов уцелело 11.

— Аммиак не выдержал ремонта — Взрыв, унесший жизни трех человек, прогремел вчера утром на предприятии "Азот", базирующемся неподалеку от города Березники.

— В Москве прошел ежегодный парад кадет "Не прервется связь поколений" — В Москве на Поклонной горе сегодня в пятый раз прошел парад кадет. Шаг чеканили более двух с половиной тысяч мальчишек и девчонок. Свой марш они посвятили 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

— Своя степень — Правительство утвердило новый перечень иностранных организаций, чьи ученые степени признают в России.

— Внеурочная разминка — Школьные педагоги-предметники смогут подтянуть свою физическую подготовку, не отходя далеко от рабочего места. Более того, заниматься спортом в свое удовольствие учителя смогут вместе с детьми. Это следует из документа, опубликованного министерством просвещения для общественного обсуждения.

ИЗВЕСТИЯ

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— Щит и путь – Арктику накрыли радиоэлектронным экраном: Северный флот завершил оснащение центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его дальнобойные системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха" в ближайшее время будут дополнены новейшими комплексами "Дивноморье", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. С учетом расположенного на Камчатке "Мурманска-БН" Севморпуть будет взят под контроль на всем его протяжении. Системы РЭБ могут создавать помехи для комплексов связи, навигации и управления кораблями, субмаринами и самолетами, незаконно пересекающими границу. Таким образом, действия любого нарушителя можно пресечь без применения оружия.

— "Санкции не могут быть нормой в отношениях РФ и Запада" — Рим надеется, что обоюдные санкции России и Евросоюза — временные меры, которые скоро будут сняты. Об этом "Известиям" заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. В интервью он также рассказал о скором визите президента Владимира Путина, новых итальянских инвестициях в Россию и оценил ситуацию в Ливии после решения фельдмаршала Халифы Хафтара штурмовать столицу. В 2018 году контакты Москвы и Рима на высоком и высшем уровнях проходили довольно часто: Россию посетили глава МИД Италии, премьер-министр, его заместитель и глава МВД страны. Какие двусторонние встречи запланированы в этом году?

— Страна обетованная — Россия признана более безопасной страной для евреев, нежели США и государства Западной Европы. Это следует из ежегодного доклада Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), с которым ознакомились "Известия". На полях конференции в Тель-Авиве, посвященной борьбе с антисемитизмом, президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор отметил, что второе за полгода нападение на прихожан американских синагог, а также скандальная карикатура в New York Times, высмеивающая израильского лидера Биньямина Нетаньяху, а на деле задевшая всю еврейскую нацию, говорят о том, что в Штатах антисемитизм набирает силу и постепенно становится нормой, как и в 1930-е годы.

— Бесконтрольная закупка — Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд. рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства ("Известия" ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве. В действительности, по оценкам экспертов, общая сумма потерь значительно больше, однако в денежном выражении оценить их достаточно сложно. В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводится с ограничением конкуренции, следует из документа Минфина. Ключевая проблема госзакупок в том, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику таким образом, чтобы отсечь от участия "неугодные" компании. В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от заключенных контрактов, уверены эксперты.

— Из тени выходят в полдень — Федеральная налоговая служба положительно оценивает первые результаты эксперимента по регистрации самозанятых в четырех регионах России. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава ведомства Михаил Мишустин. По его словам, добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход уже зарегистрировались свыше 60 тыс. человек, а оборот средств участников эксперимента фактически превысил 3,5 млрд рублей. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, самозанятые будут продолжать выходить из тени. Их дальнейшей легализации будут способствовать условия по льготному налогообложению, а также гарантии государства по формированию будущей пенсии.

— Тяжело в лечении — Почти половина ВИЧ-инфицированных россиян (40%) не получают лекарства за счет государства. Таковы данные Минздрава по итогам прошлого года. В 2017-м ситуация была хуже — бесплатного лечения были лишены более 50% зараженных. Чем меньше пациентов находится в стадии ремиссии благодаря терапии, тем выше риск новых заражений, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты. Шансы возникновения эпидемии значительно уменьшатся, если государство найдет средства на лекарства для 90% больных, считают специалисты. В Минздраве планируют достичь этого показателя к 2020 году.

— Черная полоса — Причинами крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и специалистов, проводивших техосмотр судна, а также неисправность самого лайнера и неблагоприятные метеоусловия, заявили в Следственном комитете России. Но, по словам источников "Известий" в авиастроительной отрасли, одной из причин катастрофы стал сбой в работе интерцепторов и воздушных тормозов во время снижения. Эти элементы конструкции крыла лайнера необходимы для гашения скорости. Однако 5 мая, когда пилоты решили экстренно посадить самолет, они не сработали в полную силу.

— Экстренный выход — Объявление о том, что в момент эвакуации пассажиры не должны забирать вещи, может стать обязательным на всех рейсах отечественных авиакомпаний. После трагедии в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, с таким предложением в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Кроме того, активисты предложили создать при ведомстве рабочую группу, которая займется предотвращением авиакатастроф.

— "Выгоду от "цифры" селяне увидели быстрее" — Цифровое телевидение в нашей стране поэтапно приходит на смену аналоговому вещанию. На сегодняшний день уже 28 регионов подключено к новому формату приема сигнала, но переход на "цифру" в оставшихся субъектах было решено перенести с июня на октябрь. О том, что стало причиной смещения графика, как мошенники обманывают доверчивых граждан и за что критикуют саму идею цифровизации, в интервью "Известиям" рассказал заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. Алексей Константинович, недавно ваше ведомство объявило о переносе окончательного перехода на цифровое телевидение на более поздний период. С чем это связано?

— За заказ ответят – В российских заведениях общепита хотят централизованно ввести платное бронирование столиков. Федерация рестораторов и отельеров прорабатывает этот вопрос, рассказал "Известиям" глава организации Игорь Бухаров. По его словам, новшество коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов. В Европе, где уже практикуют такую схему резервирования, на банковских картах клиентов блокируют фиксированную сумму, и, если гость не приходит, заведение списывает средства. Предполагается, что в России стоимость бронирования будет зависеть от конкретного города и ресторана. Однако для реализации идеи нужно разработать специальный онлайн-сервис, отмечают эксперты. Кроме того, есть риск, что платный заказ столиков может быть признан навязыванием услуг потребителям.

— Радарная группа — Российские малые ракетные корабли (МРК) станут "глазами" ударных корабельных группировок. С помощью своих радаров они будут обнаруживать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты вероятного противника, рассказали "Известиям" в главном штабе ВМФ. После этого МРК по закрытому радиоканалу в режиме реального времени передадут всю необходимую информацию другим кораблям для уничтожения летательных аппаратов противника.

— "Лиана" опутает Землю — Формирование на околоземной орбите уникальной системы радиолокационной разведки (РЛР) "Лиана", которая накроет всю планету, завершится в течение нынешнего года. Как сообщили "Известиям" в Министерстве обороны, до 1 января 2020-го запланированы запуски двух спутников, после чего система заработает на полную мощность. Ввод "Лианы" в строй позволит российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру.