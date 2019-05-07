Мы полагаем, что результаты Мосэнерго за 1к19 (будут опубликованы 8 мая; телеконференция не запланирована) покажут снижение прибыльности в годовом сопоставлении четвертый квартал подряд, в первую очередь из-за прекращения поступления повышенных платежей за мощность по ДПМ-1. Мы прогнозируем снижение чистой прибыли на 18% г/г в 1к19 и на 41% по итогам всего года, поскольку квартальным результатам оказала поддержку сильная динамика цен на электроэнергию. Компания может показать дивидендную доходность в размере до 9,3% за 2018 г. (если предложение главы Газпром энергохолдинга о коэффициенте дивидендных выплат на уровне 35% будет одобрено), однако динамика прибыли на акцию предполагает нисходящую траекторию в последующие годы. Мы сохраняем рекомендацию Продавать с прогнозной ценой на горизонте 12 месяцев на уровне 1,77 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность —14%.

1к19 – снижение еще на 18%. Истечение срока повышенных платежей за мощность по ДПМ-1 для ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 продолжает оказывать негативное влияние на результаты Мосэнерго (несмотря на рост цены РСВ на 11% г/г) в период, когда операционные результаты предполагают сохранение объема производства электроэнергии без изменений и снижение выработки тепловой энергии. В результате выручка, по нашим оценкам, составила 66 583 млн руб. (-8% г/г). Между тем мы полагаем, что расходы сократились на 5% г/г (в основном из-за снижения топливных расходов, связанного с сокращением выработки тепловой энергии). Скорректированная EBITDA, согласно нашим прогнозам, составила 16 902 млн руб., что предполагает снижение на 14% г/г (нескорректированная EBITDA – 16 431 млн руб.). Чистая прибыль, по нашим оценкам, сократилась на 18% г/г, до 10 407 млн руб.

Снижение показателей прибыли продолжится. Небольшая доля отобранных для модернизации мощностей (см. материал Russian Gencos – InterRAO dominates DPM-2 от 4 апреля) вкупе со значительной денежной позицией и экономически рациональной позицией руководства могут предполагать повышение дивидендов компании. Однако учитывая универсальный подход к выплате дивидендов в дочерних компаниях Газпром энергохолдинга, мы полагаем, что вряд ли возможны существенные изменения в дивидендной политике. Мы полагаем, что дивидендная доходность за 2018 г. составит 9,3% (при коэффициенте дивидендных выплат 35%), что вкупе с глубоко отрицательной динамикой прибыли на акцию в 2019 г. звучит не слишком привлекательно для акционеров в следующие 3–5 лет. Мы сохраняем рекомендацию Продавать с прогнозной ценой на горизонте 12 месяцев в 1,77 руб. и ожидаемой полной доходностью на уровне —14%.