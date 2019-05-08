МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщили накануне в пресс-службе Кремля.

"Восьмого мая под председательством Путина состоится заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. С докладами о результатах выполнения национальных проектов в социальной и экономической сферах выступят заместители председателя правительства РФ Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании и обсуждении актуальных проблем также примут участие члены кабмина, полпреды президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций. Также к рассмотрению актуальных вопросов приглашены губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Госсовета РФ.

ГОД СПУСТЯ

Новый "майский указ" Путин подписал ровно год назад в день своей инаугурации. Он дал старт реализации 12 новым приоритетным национальным проектам, которые охватывают следующие направления: "Цифровая экономика", "Экология", "Здравоохранение", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Международная кооперация и экспорт", "Образование", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Жилье и городская среда".

Основные усилия направлены на социальную сферу и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года составляет 25,7 триллиона рублей, из них 13,158 триллиона выделят из федерального бюджета, 7,515 триллиона — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов оцениваются в 4,9 триллиона рублей. В реализации нацпроектов также могут принять участие и иностранные инвесторы.

Путин неоднократно заявлял, что на реализацию нацпроектов будут направлены колоссальные средства, а значит, нужны конкретные результаты.

Глава государства также отмечал, что выполнение поставленных задач должно привести к прорыву в развитии страны, в том числе и с помощью инноваций, цифровизации экономики. Он поставил задачу обеспечить темпы роста ВВП выше мировых и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, при этом сохранить инфляцию на уровне не выше 4 процентов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Ранее в апреле Минэкономразвития опубликовало доклад "Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы. Апрель 2019 года". Согласно докладу, министерство в 2020 году ожидает ускорение роста экономики РФ до 2%, а начиная с 2021 года – до уровня выше 3%.

Вместе с тем, в 2020 году МЭР по-прежнему ожидает замедления темпов роста потребительских цен в РФ до 3,8%, а в 2021 году прогнозирует их на уровне 4%. Оценка Минэкономразвития по приросту инвестиций в основной капитал в 2020 году понижена с 7,6% до 7%, в 2021 году — с 6,9% до 6,3%, в 2022 году — с 6,6% до 5,8%.

Минэкономразвития также незначительно понизило прогноз по росту промышленного производства на ближайшие шесть лет. Так, прогноз по промпроизводству на 2020 год пересмотрен до 2,6% с 2,7%. В 2021 и 2022 годах оценки министерства снижены до 2,9% с 3,1%. При этом прогноз МЭР по росту реальных зарплат в 2020 году немного улучшен — с 1,9% до 2%. В последующие годы (2021-2024) министерство прогнозирует показатель на уровне 2,7%.

Ранее правительство РФ рассмотрело и одобрило базовые сценарные условия и для разработки прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Между тем, Счётная плата в текущем году подготовит доклад о неполном выполнении майских указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года, говорится в годовом отчете контрольного ведомства за 2018 год.

Аудиторы в 2018 году продолжили контроль за выполнением майских указов и выяснили, что ряд их ключевых показателей не был достигнут. В частности, объем инвестиций к ВВП по майскому указу должен был вырасти не менее чем до 25% ВВП к 2015 году и до 27% – к 2018 году. Однако, по данным Росстата, в 2018 году они составляли только 20,6% ВВП, а максимальное значение было достигнуто в 2017 году — 21,4% ВВП.

"Увеличение производительности труда к 2018 году планировалось в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. Росстат отмечает с 2014 по 2017 год отсутствие устойчивого роста производительности труда. Хотя данных Росстата за 2018 год еще нет, можно утверждать, что целевое значение достигнуто не будет", — считают аудиторы.

Не достигнут и показатель по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП: к 2018 году она должна была вырасти в 1,3 раза относительно уровня 2011 года и достичь 25,61%, но, по данным Росстата, показатель за 2018 год составил только 21,3%.

Не был выполнен и указ о снижении процентных ставок по ипотеке в РФ: средняя ставка ипотеки по этому указу должна была превышать инфляцию не более чем на 2,2 процентного пункта. Счетная плата указывает, что инфляция в РФ за 2018 год составила 4,3%, а средняя ставка по ипотеке, по данным ЦБ, была выше 9,5% годовых