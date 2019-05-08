МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Ситуация со стройматериалами на российском рынке в настоящий момент не критичная: запасы песка и щебня в стране есть, и поручений, которые дал премьер-министр Дмитрий Медведев, достаточно, чтобы ничто не помешало реализации нацпроектов, связанных со строительством, сообщил РИА Новости министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Ранее "Коммерсант" опубликовал материал о том, что Минэкономики подготовило доклад о потребности экономики в строительных материалах, в котором указало на риски роста цен и возникновения дефицита производственных мощностей и даже самих материалов в период реализации нацпроектов. Как сообщает издание, это может сказаться в том числе и на реализации проекта "Жилье и городская среда"; особое беспокойство Минэкономразвития вызывает ситуация с песком, щебнем и битумом.

"Я не вижу, что сегодня эта история критичная. На нее надо обращать внимание однозначно, и как только мы почувствуем, что такая история будет "напрягаться", будем более активно в этой истории принимать участие. Но мне кажется, что тех поручений, которые дал Дмитрий Анатольевич, вполне достаточно, чтобы эту историю нормально решить", — сказал РИА Новости Якушев в ответ на вопрос, разделяет ли он опасения, что нехватка стройматериалов может повлиять на реализацию профильных нацпроектов.

Он отметил, что ознакомился со статьей.

"Я прочитал этот материал… Не говорят же о том, что у нас не хватает данных ресурсов, они (ред — Минэкономики) говорят о том, что надо предпринять ряд мер. То, что касается особенно инертных материалов — выработать ряд позиций, связанных с тем, чтобы появился доступ… Запасов, во всяком случае песка и щебня, у нас больше, чем достаточно", — добавил он.

По словам Якушева, остается решить "административный вопрос с точки зрения регулирования". "На то мы и работаем", — добавил он.

На вопрос, будет ли Минстрой в этой связи вносить собственные предложения, Якушев ответил, что вопрос изменений в регулировании уже обсуждался в правительстве.

"Что касается изменений — приблизительно набор понятен. То есть, Минприроды были даны определённые поручения по итогам совещания, проведенного Дмитрием Анатольевичем Медведевым — предусмотреть порядок более активного доступа к карьерам по как раз общедоступным ископаемым", — пояснил министр.