(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Цифровая экономика не загружается — Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет — В среду у Владимира Путина состоится заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в рабочем порядке обсудил с вице-премьерами нормативное обеспечение, необходимое для их финансирования.

— Катастрофа в штатном режиме — Опубликованы переговоры пилотов SSJ с диспетчером — Вчера были обнародованы данные речевого самописца лайнера SSJ 100 "Аэрофлота", сгоревшего в минувшее воскресенье после посадки в аэропорту Шереметьево.

— У Китая и США рассогласовались позиции — Разрешение "торговой войны" может затянуться — Китайский вице-премьер Лю Хэ, главный переговорщик с американцами по "торговой войне", объявил, что все же поедет в Вашингтон, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.

— Банкам не до патриотизма — Традиционных вкладов ко Дню Победы почти не будет — Как правило, к 9 Мая банки открывают специальные праздничные вклады с повышенными ставками. Но в этом году "победный" вклад из крупных игроков анонсировал только Сбербанк.

— Арктику обсудили с малыми народами — Финляндия передала председательство в Арктическом совете — В финском Рованиеми завершилась встреча глав МИДов Арктического совета, в ходе которой председательство в организации перешло от Финляндии к Исландии.

— Что не по плану — то не права — СПЧ пишет концепцию правозащитной деятельности на пять лет вперед — Президентский Совет по правам человека (СПЧ) систематизирует предложения по содержанию Национального плана действий в области прав человека (НПД) к концу мая.

— Адмиралы предвыборных войск — Отбором кандидатов-единороссов в Севастополе займется экс-главком ЧФ Александр Витко — Во вторник севастопольское отделение "Единой России" объявило о начале приема документов для участия в праймериз по отбору кандидатов в депутаты заксобрания.

— Родители волгоградских школьников заявили о питательной дискриминации — Министерство просвещения собирается проверить школьные меню в регионах — Родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей.

— "Дружбу" загрязнили, чтобы скрыть хищения — Арестованы предполагаемые участники преступного сообщества — Сотрудниками ФСБ в Самаре были задержаны, а потом арестованы первые четверо подозреваемых в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рублей — Но власти города не справились с подготовкой документов — В распоряжении "Ведомостей" оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву.

— Нефтяникам придется ждать повышения компенсации за поставки топлива в России — Медлительность чиновников обернулась потерями для бизнеса — Нефтяникам придется подождать дополнительной компенсации потерь, которые они несут из-за невыгодных для них поставок топлива на внутренний рынок, – чиновники еще должны решить, как компенсировать хотя бы часть потерь бюджета.

— Россия и США резко активизировали двусторонние контакты на высоком уровне — Но ждать от возобновившегося диалога каких-то прорывов не следует, предупреждают эксперты — Президент России Владимир Путин может принять госсекретаря США Майка Помпео после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 14 мая.

— Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму — Политик обратился с открытом письмом к основателю фонда "Вера" — Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда "Вера" Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.

— Цены растут не так быстро — В этом году инфляция приблизится к цели ЦБ — В апреле 2019 г. инфляция замедлилась до 5,2% в годовом выражении после мартовского пика в 5,3%, сообщил Росстат.

— Страны экспериментируют с минимальной оплатой труда — В каких случаях ее повышение может принести больше пользы, чем вреда — Правительства разных стран и городов, от Нью-Йорка и Афин до Сеула, повышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

— Банки станут меньше зарабатывать на операциях по своим картам в Европе — Но большинство банков не намерено снижать кэшбэки и бонусы — На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) объявила, что Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии по операциям на территории еврозоны для карт, выпущенных за ее пределами.

— Новак сообщил об аресте четырех человек по делу о загрязнении "Дружбы" — Минэнерго предлагает ужесточить механизм контроля качества нефти, которая поступает в трубу — Следственный комитет России (СКР) подозревает шесть человек в многократном хищении нефти на сумму не менее 1 млн руб. с августа 2018 г. по апрель 2019 г., сообщила его представитель Светлана Петренко.

— Сервис заказа такси Gett рассчитывает привлечь инвесторов его будущего IPO прибылью — Но для технологических компаний это не главное — Gett сообщил, что за последние 12 месяцев продал акций и взял кредитов на $200 млн – этих денег должно хватить до первичного размещения акций.

— Зачем российским металлургам промышленный туризм — Их цели – профориентация молодежи и привлечение туристов в регионы.

— Группа ВТБ продала последний гостиничный актив — АФК "Система" заплатила за долю в ВАО "Интурист" в 20 раз дешевле начальной цены — Входящая в АФК "Система" АО "Бизнес недвижимость" стала победителем аукциона по продаже принадлежащего Гостиничной компании 8,74% в ВАО "Интурист", следует из протокола торгов.

— Почему сотрудники офисов с открытой планировкой часто общаются в мессенджерах — И как это влияет на производительность труда.

— Почему "Война Анны" – самый уместный фильм к Дню Победы — Картина Алексея Федорченко, получившая "Нику" и "Золотого орла", выходит в широкий прокат, но всего на четыре дня.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кто вы, счет в банке?— Ваша кредитная история расскажет о вас всё — Количество обращений россиян о выдаче кредитных историй с начала года возросло в три раза — после того, как закон предоставил возможность дважды в год делать это бесплатно.

— Dzien Победы — Как празднуют этот день в польской "Малой Москве" — День Победы в Польше отметили 7 мая — шествием "Бессмертного полка" и возложением венков и цветов на кладбище-мавзолее Советских воинов в Варшаве.

— Севастопольский вальс — Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении города-героя — К 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков на сайте Минобороны России открыли мультимедийный раздел, где размещены уникальные документы из архивов военного ведомства.

— Пациента вызывали?— Хронических больных пригласят на прием к врачу — Минздрав России расширил перечень хронических недугов, при наличии которых пациент должен находиться под особо пристальным вниманием доктора.

— Детство без кошмаров — Усилено наказание за вредную для детей информацию — Ужесточили наказание за распространение в интернете информации, которая может принести вред здоровью или развитию ребенка.

— Опора оборонзаказа — Владимиру Путину доложили о кредитовании предприятий оборонно-промышленного комплекса — О превращении Промсвязьбанка из санируемого в банк, опорный для гособоронзаказа, президент поговорил с председателем этого кредитного учреждения Петром Фрадковым.

— Опять каникулы — В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году — В 2020 году на новогодние каникулы россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

— Договор обязывает — КС РФ постановил разработать механизм компенсации убытков в сфере энергетики — Для энергетических компаний, которые утратили статус территориальной сетевой организации (ТСО) в результате государственной реформы электроэнергетики, но продолжают оказывать услуги по передаче электроэнергии в соответствии с ранее заключенными договорами, разработают механизм компенсации убытков.

— Взрывчатка на заказ — Верховный суд согласен сажать изготовителей самодельных бомб на 15 лет — 7 мая стало известно, что Верховный суд РФ поддержал законопроект, по которому серьезно увеличивается срок лишения свободы за незаконное изготовление взрывных устройств.

— Проверили свалки — Юрий Чайка рассказал о надзоре за мусорной реформой — После вмешательства прокуроров в прошлом году и за первые четыре месяца этого года ликвидировано свыше 3 тысяч несанкционированных свалок бытового мусора.

— Ветераны ждут новоселья — В Петербурге бывшие малолетние узники концлагерей и гетто получат новые квартиры — Северная столица возьмет на себя обеспечение жильем бывших малолетних узников фашистских концлагерей и гетто.

— Уроки мужества — "Диктант Победы" писали в 24 странах — Его участниками стали школьники, студенты, активисты, ветераны и просто неравнодушные люди, которым интересна история Великой Отечественной войны.

— Выплаты и выводы — Определены компенсации семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в Шереметьево — Семьи жертв авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево получат по 9 миллионов рублей, пострадавшие — до 2,5 миллиона. По 1 миллиону "Аэрофлот" выплатит остальным пассажирам злополучного рейса.

— Сядут за свой счет — Осужденных обяжут платить за адвокатов, назначенных следствием —Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в УК и УПК, предлагающий ввести более строгие правила взыскания процессуальных издержек.

— Малыш на краю — Полиция бьет тревогу — в России ежегодно гибнут, падая из окон, несколько сотен детей — Жуткую ситуацию обрисовали сотрудники МВД России и московской полиции.

— Опасный мусор — Объекты по уничтожению химоружия станут комплексами по переработке отходов — Семь бывших баз хранения и утилизации химического оружия перепрофилируют в комплексы по переработке высокоопасных отходов.

— Передайте за проезд — Корреспонденты "Российской газеты" проверили в регионах цены на общественном транспорте — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет в регионах цены на проезд в общественном транспорте.

— С Катаевым во сне и наяву — Вернет ли писатель Сергей Шаргунов былую популярность литературному журналу "Юность"?— Писатель и депутат Сергей Шаргунов стал главным редактором молодежного журнала "Юность".

— Знаки строгой отчетности — Кто и как будет изготавливать автомобильные номера — Автомобильные регистрационные знаки будут изготавливать как для регистрационных подразделений ГИБДД, так и для автовладельцев.

— Последнее обвинение — Генерал Дрыманов отказывается признавать вину — Стало известно, что спустя десять месяцев после ареста генералу Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

— Поймать чудо-окуня — Россияне восстановят аквакультуру Эфиопии — Российские специалисты приступили к разработке в Эфиопии Центра развития рыболовства и аквакультуры.

— Сдача показаний — Доступ к "умным" приборам учета предлагают расширить — В необходимости расширения доступа уверен Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ.

— Кто кого обложит — США и Китай готовятся к торговым маневрам — Возможный срыв торговой сделки между США и Китаем может негативно повлиять на финансовые рынки развивающихся стран, включая российский, опасаются аналитики.

— Процент расплавился — Ставки по рублевым вкладам снизились до уровня декабря 2018 года — Средняя максимальная ставка рублевых вкладов топ-10 крупнейших банков, привлекающих наибольший объем средств населения, по итогам апреля снизилась на 0,042 процентного пункта — до 7,493 процента годовых.

— В связке лиц — Кредиторы узнают о всех долгах граждан — Все кредитные истории будут в течение полутора лет дополнены уникальными идентификаторами (УИД) кредитных договоров.

— Комдив считал его Героем — Орден Красного Знамени вручили ветерану через 76 лет — Награду к пиджаку фронтовика прикрепил Герой России, командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

— Больше не тайна — В Крыму рассекречены документы о работе спецслужб в годы войны — Федеральная служба безопасности представила общественности и историкам документы о работе советских спецслужб на территории Крыма в годы войны и после освобождения полуострова.

— Путь-дорожка — Столичные экологи приглашают на экскурсию по партизанскому лесу — Прогуляться бесплатно с гидом по лесу, немому свидетелю и участнику Великой Отечественной войны, предлагают экскурсоводы "Мосприроды".

— Бумажный и электронный полисы ОСАГО уравняли — Если виновник аварии отказался пройти медицинское освидетельствование, то страховая компания предъявит ему регрессное требование.

— Прибыль от налога не утаишь — Россия ратифицировала Многостороннюю Конвенцию по налоговым соглашениям, которая направлена на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

— Импортный табак лишился льгот — С 1 июня 2019 года в России начнет действовать закон о распространении повышающего коэффициента акциза для зарубежной табачной продукции.

— Отдых детей поручат профессионалам — Организацией отдыха и оздоровления детей будут заниматься только профессиональные компании.

— Приставы смогут искать должников в странах СНГ — Новый закон дал Федеральной службе судебных приставов полномочия организовать розыск должника на территории всех стран СНГ. Теперь алиментщика найдут и в ближнем зарубежье.

— С военных пенсий сняли ограничения — Хороший подарок получили участники Великой Отечественной войны. "РГ" публикует закон, изменяющий порядок расчета надбавок к их пенсии. С началом его реализации ежемесячные выплаты фронтовикам, получающим военные пенсии, в среднем увеличатся на 9,5 тысячи рублей.

— Пошла не за тем президентом — США досрочно меняют посла на Украине — Государственный департамент США досрочно, за три месяца до окончания командировки, отзывает посла на Украине Мари Йованович, оказавшуюся ключевой фигурой так называемого "Украинагейта", набирающего силу у нее на родине.

— "Линкольн" плывет в залив — В Иране оценили вероятность военного столкновения с США в Персидском заливе — В Тегеране считают, что вероятность военного нападения США на позиции Ирана в Персидском заливе равна нулю.

— Каким быть Нотр-Даму — Французов расспросят по поводу будущего вида собора — До начала реставрационных работ на Нотр-Даме, серьезно пострадавшем от пожара в середине апреля, еще далеко, но уже вокруг того, каким ему быть, закипают споры, и, судя по всему, это всего лишь начало.

— В ответе за "братьев меньших" — Италия ужесточит наказание за жестокость к животным — Входящее в правительственную коалицию Движение "5 звезд" инициировало ряд революционных поправок в действующий закон о защите животных.

— Око за оком — Камеры фотовидеофиксации наводят порядок на дорогах — За первый квартал этого года количество дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области по сравнению с прошлым уменьшилось на 19,3 процента.

— Приют стал пыткой — Частная организация содержала престарелых людей в экстремальных условиях — В Барнауле скандал с частным приютом "Успех" и его потерянными постояльцами завершился переселением пожилых людей в государственные интернаты.

— Мама в интернете — Девочек-маугли на время разбирательства отправят к родственникам — Истории про детей-"маугли" недавно казались редкими вопиющими исключениями. Однако вскоре после истории о брошенных в антисанитарных условиях четырех детях из подмосковных Мытищ и девочки из столичной квартиры-свалки, новый подобный случай произошел в Ставрополе.

— Плохо читали — Суд вернул учительнице музыки 10 лет стажа работы — Жительнице Новосибирска Наталье Матросовой, много лет проработавшей школьным учителем музыки, пришлось судиться за право досрочно выйти на пенсию.

— Наглядное слово — "РГ" организовала выставку материалов о Победе в Заксобрании региона — В Законодательном собрании Нижегородской области (ЗСНО) открылась выставка "Российская газета" и ее друзья о Победе".

— Прогулки с канистрой на шее — Пациентов реабилитационного центра "лечили" пытками — Целый день носить на шее канистру с водой или песком, всю ночь писать одну и ту же фразу, не получать еду и в довершение быть избитым — такими методами "лечили" наркозависимых в реабилитационном центре под Уфой.

— Экзамен для мифов — Кто принижает значение освобождения Крыма от фашистов — В день Победы — 9 мая 2019 года Крым отмечает 75-летие освобождения от фашистов Севастополя. Ему с 8 апреля по 12 мая 1944 года предшествовало освобождение полуострова.

— Разворот на месте в воздухе — Стали известны сроки поставок новейшего истребителя Су-57 в войска — До ноября первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передадут Воздушно-космическим силам.

— Реклама раздора — Суд отказал в иске к Бузовой и Баскову — Признать телезвезд Николая Баскова и Ольгу Бузову виновными в том, что подтолкнули его к решению вложить все свои средства в финансовую пирамиду, попытался через суд 47-летний житель Анапы Дмитрий Ружников.

— Паспорт для своих — В Москве ликвидирована сеть "миграционных" офисов — ФСБ совместно с МВД России провели в Москве крупнейшую за последнее время спецоперацию в сфере борьбы с незаконной миграцией.

— Год под арестом — Александру Шестуну продлили содержание в СИЗО — Басманный суд продлил до 13 июня срок содержания под стражей бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в мошенничестве.

— Полис без опасности — Клиентов страховщиков защитили стандартами — Страховщики и их посредники больше не смогут навязывать клиентам дополнительные услуги, а при заключении договоров страхования обязаны будут убедиться, что клиент правильно понял все условия и согласился с ними.

— Секретные материалы — Подсанкционные банки получат право не раскрывать ряд сведений о себе — Российские банки получат возможность раскрывать частично или совсем не раскрывать множество сведений о своей деятельности, если их публикация приведет к введению против них санкций.

— Процент от капитала — Для крупных банков резко выросли штрафы за сомнительные операции — Подписан закон, резко повышающий размер штрафов за нарушение антиотмывочного законодательства.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Замещение Европы — Восток впервые обгонит Запад по импорту из России — Восточная Азия станет ключевым регионом для российского экспорта по итогам 2019 года. Она опередит исторически крупнейшего покупателя отечественной продукции — Западную Европу.

— Бессмертный долг — Более миллиона украинцев выйдут на марш памяти 9 мая — На Украине 9 мая в акции памяти "Бессмертный полк" собираются принять участие от 1 до 1,5 млн человек.

— На медицинском фронте — Как советский антибиотик спас сотни тысяч солдат — Один из первых советских антибиотиков — грамицидин С — сыграл огромную роль в спасении многих тысяч жизней на фронтах Великой Отечественной войны.

— Отходя от кассы — Замена чеков QR-кодами снизит стоимость доставки онлайн-заказов — Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5–10%.

— Перейти в оборонку — Промсвязьбанк готов стать основным кредитором ВПК — На поддержку оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанком (ПСБ) было направлено почти 200 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил руководитель финансового учреждения Петр Фрадков.

— Алкогольные войны — Водку с георгиевской ленточкой хотят запретить — В России хотят запретить при продвижении спиртного использовать образы и символы, олицетворяющие Победу в Великой Отечественной войне. В частности, с прилавков может исчезнуть водка с георгиевской ленточкой на бутылке

— Неверный код — Почему пилот Superjet 100 не подал сигнал бедствия — Человеческих жертв во время аварийной посадки лайнера "Аэрофлота" в Шереметьево 5 мая можно было избежать.

— Одни старики — Советские фильмы о войне россияне оценили — Россияне предпочитают смотреть именно советские фильмы о Великой Отечественной войне. Они лучше современных, уверены 55% участников опроса ВЦИОМа "Любимые фильмы о войне".

— Отличный состав — На парад Победы выйдет только испытанная — В 2019 году главной изюминкой парада Победы станут автомобили министра обороны и командующего церемонией — отечественные лимузины Aurus.

— Обмани себя — Новый полиграф использует ритмы активности мозга — Коллектив российских ученых предложил создать более совершенный детектор лжи, работа которого будет основана на анализе психической деятельности мозга.