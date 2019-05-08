ПЕКИН, 8 мая /ПРАЙМ/. Товарооборот между США и Китаем в период с января по апрель текущего года составил 161,23 миллиарда долларов, что на 15,7% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 9,7%, составив 122,45 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 38,79 миллиарда долларов, это на 30,4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Экспорт из КНР в США в апреле составил 31,36 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 10,34 миллиарда долларов.

Сокращение двусторонней торговли происходит на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% — до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США за отчетный период вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.