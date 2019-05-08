ПЕКИН, 8 мая /ПРАЙМ/. Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-апреля 2019 года составил 1,39 триллиона долларов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Экспорт Китая в январе — апреле в годовом выражении вырос на 0,2%, составив 744,61 миллиарда долларов, импорт достиг отметки в 655,21 миллиарда долларов, что на 2% ниже, чем за такой же период 2018 года. Положительное сальдо торгового баланса за этот период составило 89,4 миллиарда долларов.

В апреле товарооборот Китая вырос на 2,7%, составив 373,14 миллиарда долларов, при этом экспорт из страны упал на 2,7%, а импорт вырос на 4%.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая показал рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году. Экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив 2,48 триллиона долларов, а импорт — на 15,8%, до 2,14 триллиона. Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 351,76 миллиарда долларов.

Власти Китая на открытии ежегодной сессии парламента в начале марта заявили, что в 2019 году намерены активно наращивать импорт и всячески способствовать интенсификации международной торговли, работать над сокращением времени таможенного досмотра и очистки, снижать издержки соблюдения налогового законодательства для импорта и экспорта, предпринимать реальные шаги для содействия облегчению торговых процедур.