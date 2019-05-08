МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток АО "Роснано" по РСБУ в первом квартале 2019 года составил 2,5 миллиарда рублей против прибыли в 655,58 миллиона рублей годом ранее, говорится в материалах компании.

Выручка компании сократилась на 6,6% — до 3,508 миллиарда рублей. Валовый убыток составил 1,224 миллиарда рублей против прибыли в 3,252 миллиарда рублей годом ранее.

Управленческие расходы сократились на 29%, до 975 миллионов рублей. Прочие расходы выросли в 4,7 раза, составив 890 миллионов рублей.

Долгосрочные обязательства "Роснано" на конец марта составили 52,08 миллиарда рублей, снизившись на 2% в квартальном выражении. Краткосрочные обязательства компании сократились почти на 5% в квартальном выражении и составили 31,146 миллиарда рублей.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.