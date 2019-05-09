ВАШИНГТОН, 9 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.

"Они сорвали сделку", — сказал он, выступая во Флориде перед своими сторонниками.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.