ВАШИНГТОН, 9 мая /ПРАЙМ/. Торговые переговоры США с китайской делегацией проходят в Вашингтоне по инициативе Пекина, в случае неудачи будут введены пошлины, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Это будет тяжелый день. Посмотрим. Это была их идея вернуться", — сказал президент США журналистам в Белом доме, сообщив, что переговоры состоятся в 17 часов по вашингтонскому времени (0.00 мск пятницы).

"Посмотрим, что они смогут сделать, но альтернатива у них превосходная – альтернатива, о которой я говорил годами", — сказал президент США.

"Мы были очень близки к сделке, когда они начали менять ее условия, мы не можем этого принять", — отметил Трамп.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.