ВАШИНГТОН, 9 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами китайские товары общим объемом 325 миллиардов долларов.

"Сейчас (с 10 мая – ред.) мы поднимаем (пошлины) до 25%, это будет 250 миллиардов долларов. А будет 325 миллиардов и 25%. Мы начинаем готовить документы уже сегодня", — сказал Трамп, выступая в четверг в Белом доме.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.