ВАШИНГТОН, 10 мая /ПРАЙМ/. Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в преддверии новых переговоров по торговле с Китаем — очередной виток конфликта, но не поражение в торговой войне США или Китая, так как надежда на позитивное разрешение этого противостояния все еще есть, рассказал РИА Новости управляющий частными активами фонда Sovereign (аффилированного со Spire Wealth Management) Гари Королев.

Торговые переговоры США с китайской делегацией проходят в Вашингтоне по инициативе Пекина. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ находится в США 9-10 мая. Несмотря на угрозы Трампа, Пекин принял решение не прекращать переговорный процесс.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары стоимостью 325 миллиардов долларов.

Выступая в четверг перед прессой, Трамп добавил, что сейчас у Китая два выбора — договориться с США и тогда пошлины не будут введены, либо не договориться и тогда получить пошлины на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов.

Трамп не исключил, что договоренности по сделке могут быть достигнуты уже в четверг. Ожидается, что переговоры продляться до 17.00 по Вашингтону (00.00 мск). Если договоренностей достигнуто не будет, Трамп пообещал КНР "тяжелый день".

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн завил на эти угрозы, что Китай полностью готов к любым действиям США в вопросах пошлин, но все же надеется, что с американской стороной удастся договорится.

УДАР ПО РЫНКУ

"Рынок сильно просел на этой неделе из-за неоправдавшихся надежд на переговоры с Китаем — все-таки инвесторы ждали, что итог будет более позитивный", — говорит Королев.

"У Китая иногда такая тактика — быть активно вовлеченными в переговоры, а потом прислать письмо, где фактически перечеркнуты важнейшие договоренности. И Трамп на это реагирует крайне агрессивно. Он так действует, это очередной шаг к торговой войне, но это не означает, что он перечеркивает прошлые достижения", — добавляет собеседник агентства.

Если же угрозы реализуются, то "очередной виток войны пошлин ударит по сельскому хозяйству в США и по фермерам, которые уже начали банкротиться, в Китае сильный удар придется на многие компании, работающие на экспорт", — перечисляет Королев.

Следующий удар по экспорту из Китая на 325 миллиардов "рынку еще предстоит осмыслить, поскольку неясно, что будет в этих документах и какие сферы китайского экспорта подвергнутся атаке".

Безусловно, такая война двух крупнейших экономик мира негативно отразится на всей мировой экономике, продолжает он. По его словам, все эти негативные новости проходят перед традиционным затишьем, когда большой объем торгов и без того сворачивается из-за того, что инвесторы уходят на "летние каникулы" — очередного оживления на бирже стоит ожидать лишь в сентябре.

КАПИТАЛ НЕ ЛЮБИТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

"Конечно, капитал не любит неуверенность. Весь рынок ждет новых ориентиров. Европейские биржи страдают от этой войны тарифов. Этот негатив приведет к укреплению доллара", — продолжает инвестор и добавляет, что укрепление доллара не так уж плохо для России, которая может получить определенную выгоду от такого укрепления. "Страна экспортирует большой объем товаров за доллары — нефть, зерно. Российские продукты получат свои конкурентные преимущества", — уверен он.

Инвестбанк BofA Merrill Lynch в своем бюллетене для инвесторов, посвященном ситуации с пошлинами (есть в распоряжении РИА Новости), не исключил негативных последствий для мирового рынка и имиджевых рисков для Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, но полагает, что как китайская экономика, так и американская по-прежнему располагают достаточными буферами, чтобы выстоять под натиском пошлин.

Тем не менее лучше этой напряженности избежать и свести ее на нет, считают и в Международном валютном фонде (МВФ). Фонд призвал Китай и США к скорейшему разрешению торгового противостояния, которое угрожает мировой торговле.

"Мы призываем все стороны найти решение, которое укрепит международную систему торговли… Мы надеемся на быстрое разрешение этих дискуссий. Очевидно, что напряжение между Китаем и США — это угроза для мировой экономики. Мы надеемся, что это напряжение будет разрешено как можно быстрее в варианте, который будет удовлетворять все стороны", — заявил на брифинге в четверг представитель фонда Джерри Райс.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Переговоры все еще продолжаются. США соглашались отложить пошлины на неопределенный срок.