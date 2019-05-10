КИЕВ, 10 мая /ПРАЙМ/. Хозяйственный суд Киева принял решение объединить пять новых исков украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку (ЦБ) Украины и Приватбанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним, сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В апреле издание "Новое время. Бизнес" со ссылкой на источники в юридических кругах сообщило о новых исках Коломойского к Нацбанку Украины и Приватбанку, в которых оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним. В НБУ заявили, что в своих исках Коломойский заявляет, что кредиты рефинансирования Приватбанку были выданы незаконно, а значит, и его поручительство по таким кредитам должно быть отменено судом.

"Сегодня Хозяйственный суд Киева принял решение объединить пять исков, которые были поданы Игорем Коломойским, в одно производство", — цитирует агентство пресс-службу НБУ.

В Нацбанке отметили, что суд запланировал рассмотреть это дело 20 мая.

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Кроме того, суды приняли еще несколько решений по делу Приватбанка в пользу Коломойского. Минфин и Нацбанк готовят апелляции на решения судов.