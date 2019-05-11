ВАШИНГТОН, 11 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.

"Ранее сегодня по указанию президента США мы повысили уровень тарифов с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент также приказал нам начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов", — отмечается в заявлении.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что "публичное уведомление и комментарии будут вскоре опубликованы в Федеральном реестре".