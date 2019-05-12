МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман вошли в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, заняв с восьмой по десятую строчки в ежегодном рейтинге британской газеты Times.

Усманов вновь занял восьмую строчку рейтинга. Издание оценило его состояние в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов, что при этом на 783 миллиона больше, чем в прошлом году. Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group. Кроме того, Усманов владеет 30% британского футбольного клуба "Арсенал".

Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси", за последний год поднялся в рейтинге с 13 на 9 строчку. По оценке издания, стоимость его активов увеличилась на 1,8 миллиарда фунтов и составила 11,221 миллиард. Абрамовичу среди прочего принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.

Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, в свою очередь, впервые попал в рейтинг Sunday Times и занял десятое место. Согласно изданию, его состояние составляет 10,9 миллиарда фунтов. Ранее издание Forbes признало Фридмана самым богатым жителем Лондона.

Лидерами рейтинга в этом году стали индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group с состоянием в 22 миллиарда фунтов. В прошлом году они были на второй строчке рейтинга. Второе место заняли основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен. Их состояние оценили в 18,664 миллиарда фунтов. Тройку самых богатых резидентов Британии замыкает британский миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. В прошлом году он занимал лидирующую позицию, но сейчас стоимость его активов оценили в 18,15 миллиарда фунтов, что на 2,9 миллиардов меньше по сравнению с прошлым годом.