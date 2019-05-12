АНТАЛИЯ, 12 мая /ПРАЙМ/. Замечания и пожелания представителей туристического бизнеса были учтены при доработке проекта "электронная путевка", который будет направлен на защиту прав потребителя, заявил советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Выступая на 12-ой конференции Альянса туристических агентств (АТА), он напомнил, что электронная путевка сдана уже к 1 января 2018 года, но она не была запущена в эксплуатацию, так как у туристического сообщества возникли профессиональные вопросы.

"Министерством экономического развития была создана рабочая группа, куда вошли туроператоры и турагенты. Турбизнес принял активное участие в доработке этого проекта. Четыре месяца мы обсуждали это нововведение, теперь наши предложения восприняты", — сказал Горин.

"Электронная путевка призвана в первую очередь защищать интересы потребителей. Она должна отражать реальное финансовое обеспечение туроператора, но не будет перегружена ненужной информацией. Мы надеемся, что наши предложения будут учтены. Важно, чтобы путевка была удобна в использовании и быстра в эксплуатации", — пояснил представитель Ростуризма.

По словам Горина, от появления путевки, прежде всего, выиграют туристы, так как деньги, которые клиенты оплачивают турагентам, должны контролироваться на всех этапах.

"Проект стартовал в 2014 году, он должен пройти определенные законодательные утверждения и стать обязательным. Электронная путевка даст потребителям полное представление о реальных турпродуктах, где будет подразумеваться любая услуга, оказанная туроператором. Мы хотим, чтобы наши туристы получали достоверную информацию, в том числе, о гарантиях, которые дают туроператоры. Люди должны понимать и быть уверены, что любая услуга, приобретённая у туроператора, застрахована и обеспечена", — прокомментировал ситуацию он.

Горин подчеркнул, что электронная путевка обязательно появится и она однозначно поможет поднять доверие потребителей к туристическим компаниям.