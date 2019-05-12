МИНСК, 12 мая /ПРАЙМ/. Белоруссия инициирует введение в Евразийском экономическом союзе моратория на принятие новых нормативно-правовых актов, способных создать препятствия для торговли внутри союза, а также выступает за ограничение права вето при принятии решений, сообщил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

"Наш президент внес такую радикальную инициативу в свое время…, что надо просто наложить мораторий на принятие новых нормативно-правовых актов каждой из стран союза, который бы просто хотя бы остановил этот процесс (появления препятствий в торговле внутри союза — ред.)", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он отметил, что такой вопрос обсуждается, но для его реализации "нужно вносить изменения в базовый договор о Евразийском экономическом союзе". Глава Минэкономики подчеркнул, что белорусская сторона "будет инициировать эту тему" в рамках тех двух пакетов изменений, которые обсуждаются сейчас.

"Самое плохое, что механизм, который мы договорились использовать в рамках устранения препятствий (в торговле в ЕАЭС — ред.), на сегодняшний день работает очень слабо. Семнадцать препятствий, которые мы должны были устранить в 2018-2019 годах, сегодня продолжают существовать, устранено только одно. Прогноз белорусской стороны — порядка 15 так и перейдет на следующий цикл", — рассказал министр.

Он отметил негативное влияние наличия права вето у стран. "За пять лет семь раз страны этим правом пользовались. И наличие в принципе такого института не способствует общей цели устранения всех препятствий. Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право", — сказал Крутой.

Говоря об итогах заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета в Ереване в конце апреля, он затронул тему "секторального, по сути странового ограничения на рынок (доступа на российский рынок — ред.) нашего (белорусского — ред.) питьевого молока". "Все пять стран договорились, что невозможно введение барьеров в целом на всю страну по какому-то товару или позиции. Если есть нарушения, их критическая масса уже нарастает, то можно разбираться с конкретными компаниями, конкретными позициями, но нельзя закрывать целую страну", — отметил Крутой. В мае этого года Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки в РФ из Белоруссии молока наливом, который был введен в июне прошлого года, однако сохранил ограничения в отношении ряда белорусских предприятий.