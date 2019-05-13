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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Старший по парадному подъезду — Татьяна Голикова теперь отвечает почти за половину национальных целей развития — Три вице-премьера — Татьяна Голикова, Максим Акимов, Виталий Мутко — и первый вице-премьер Антон Силуанов принятым правительством планом объявлены ответственными за достижение национальных целей развития из майского указа Владимира Путина.

— Партстроительство дошло до капремонта — Минюст начинает масштабную проверку партий — Министерство юстиции начинает проверку партий, чтобы до конца года выяснить, сколько из них подлежит ликвидации из-за неучастия в выборах.

— SSJ 100 придержали на земле — Десятки рейсов на этом самолете отменены после аварии — "Аэрофлот" за неделю после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. В авиакомпании не комментируют причины отмены рейсов.

— Молоко убегает из федеральных сетей — Участники рынка не успевают с электронной сертификацией — Почти через полтора месяца для производителей готовой молочной продукции будет введена электронная ветеринарная сертификация (ЭВС). Молочники, которые активно защищались от новых требований еще в 2018 году, утверждают, что и сегодня к ним не готовы.

— Пошлины вместо переговоров — США ввели новые ограничения на импорт из Китая — Проведенное США повышение пошлин на ввоз части китайских товаров не приведет к остановке торговых переговоров, однако Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам, объявил вице-премьер КНР Лю Хэ.

— Медизделиям диагностировали рост — Счетная палата и отрасль разошлись в оценках их рынка в РФ — Счетная палата представила результаты аудита мер господдержки отрасли медизделий в РФ. По данным ведомства, рынок этой продукции растет, так же как и доля отечественных медизделий в госзакупках.

— Амнистия интересна половине предпринимателей — Мониторинг делового климата — Почти треть крупных и средних предпринимателей (30%), опрошенных юридической компанией "Нортия ГКС", воспользовались возможностями первого и второго этапов амнистии капиталов.

— Флоту сменили командующего — Владимира Королева на этом посту сменил Николай Евменов — Президент Владимир Путин отправил в отставку адмирала Владимира Королева, возглавлявшего ВМФ РФ с апреля 2016 года.

— В истории Крыма нет места коллаборационизму — В учебнике для десятого класса стало на одну главу меньше — Из учебника по истории Крыма за десятый класс вырежут главу о коллаборационизме, раскритикованную крымскими татарами.

— Долгосрочный отбор — На праймериз "Единой России" не выдвинулись богатые депутаты — В регионах, где в сентябре пройдут выборы в заксобрания, "Единая Россия" завершила прием документов на праймериз. Сразу в нескольких субъектах РФ от переизбрания отказались депутаты, задекларировавшие высокий доход.

— Застройщики откатили чекисту — Мошенники платили за покровительство чиновнику ФСБ — "Ъ" стало известно о новом коррупционном скандале в центральном аппарате ФСБ. По обвинению в получении взяток в особо крупном размере под стражей содержится бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы полковник Анатолий Наумов.

— Любителям тюнинга предложат госуслугу — Внести изменения в конструкцию машины можно будет по новым правилам от ГИБДД — Автовладельцы, желающие перевести машину на газовое топливо, установить фаркоп или экспедиционный багажник, с 1 июня столкнутся с новой процедурой внесения изменения в конструкцию.

— Бывший глава Кимр дошел до генпрокурора России — Разногласия по делу экс-чиновника между следствием и надзором разрешит Юрий Чайка — Как стало известно "Ъ", следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Тверской области предъявило окончательное обвинение бывшему мэру города Кимры Максиму Литвинову в получении взятки в особо крупном размере от руководства ПАО "Тандер" (продуктовая сеть "Магнит") и незаконной выплате социальной субсидии бывшему работнику его администрации.

— Владимиру Зеленскому не дают булаву — Петр Порошенко не торопится уступать место преемнику — Избранный президент Украины Владимир Зеленский требует скорейшей передачи ему властных полномочий и обвиняет команду все еще действующего главы государства в саботаже, а самого Петра Порошенко даже сравнивает с мелким воришкой.

— Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера — Хуан Гуайдо устанавливает сотрудничество с Южным командованием войск США — Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье сообщил, что поручил своим подчиненным установить связь с главой Южного командования США Крейгом Фоллером.

— Фейк-ньюс — опора клинициста?— Регистрам доноров навязывают недобросовестную конкуренцию — 25 апреля в Самаре на конференции трансфузиологов журналистку Русфонда Александру Черникову, пригрозив охраной, удалили из зала во время доклада о развитии донорства костного мозга.

— Хакеры встроились в систему — Российские госструктуры годами атаковали из Китая — Positive Technologies и "Лаборатория Касперского" обнаружили кибергруппировку с предположительно китайскими корнями, которая за несколько лет атаковала с целью кражи информации более 20 российских компаний и госструктур.

— Клиентам форекса грозит дисквалификация — Частным инвесторам не хватит на торговлю валютой — Большая часть клиентов форекс-дилеров лишится права совершать операции на этом рынке после переквалификации в соответствии с новым порядком.

— Северный широтный заход — ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 — Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).

— "Молчуны" перевелись — Накопления перемещаются в основном между частными фондами — Публикация пенсионными фондами отчетности за первый квартал позволила "Ъ" полностью оценить переходную кампанию 2018 года. Так, граждане перевели между НПФ, в НПФ из Пенсионного фонда России (ПФР) и обратно более 110 млрд руб.

— Управляющий на пенсии — Вадим Сосков соберет деньги НПФ в ГПБ-УА — "Газпромбанк — Управление активами" (ГПБ-УА) усиливает направление по работе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

— К заемщикам подошли индивидуально — Банки отказываются от схем коллективного страхования — На банковском рынке появился тренд по переходу кредиторов от коллективной схемы страхования клиентов к индивидуальной.

— Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям — Связь-банк судится с бывшим акционером НМТП — Кредиторы Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Зиявудина Магомедова стали взыскивать долги с других его структур. Связь-банк требует 560 млн руб. от Port-Petrovsk, которой ранее принадлежал блокпакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

— Железные дороги переключают ток — ОАО РЖД выходит на оптовый энергорынок — По данным "Ъ", ОАО РЖД вскоре может самостоятельно выйти на оптовый энергорынок, снизив траты на услуги "Русэнергосбыта" Григория Березкина почти на 500 млн руб. в год.

— "Росатом" сэкономит на промерах — Госкорпорация урезала планы строительства гидрографических судов — Как выяснил "Ъ", "Росатом" решил оптимизировать программу строительства флота для вошедшего в госкорпорацию ФГУП "Гидрографическое предприятие", сократив число новых судов с тринадцати до пяти.

— Авторские права подключают к блокчейну — Роспатент выступил против создания конкурента — Российский центр интеллектуальной собственности (РЦИС), создание которого предлагает Минкомсвязь, может быть запущен на базе учрежденной авторскими обществами блокчейн-платформы IPChain.

— HeadHunter поработал на инвесторов — Акции компании за два дня подорожали на четверть — Первое за несколько лет IPO российской компании на NASDAQ прошло успешно: за два дня оценка онлайн-сервиса HeadHunter выросла с 675 миллионов до 837 миллионов долларов.

— В зерне не прорастают цены — Стоимость российской пшеницы достигла минимума — Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.

— У Ginza не сложилось с торговлей — Холдинг отказался от розничного бизнеса — Не выдержав конкуренции с крупными розничными сетями, ресторанный холдинг Ginza Project решил свернуть свои проекты в продуктовом ритейле.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Глонасс" предложила правительству свою систему для хранения данных об автомобилях — Компания считает некорректное обращение с ними угрозой для безопасности страны

— Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое — Правительство хочет маркировать продукты, напитки и детское питание — Подлинность копии документа подтвердил представитель аппарата правительства, он был подписан на прошлой неделе.

— Национальные проекты пока не стали инструментом воздействия на общественное мнение — Эксперты "Петербургской политики" изучили, как правительство продвигает позитивную повестку.

— Владимир Зеленский требует от депутатов ускорения своей инаугурации — Решения о целесообразности роспуска парламента новый президент Украины пока не принял.

— Частичное приостановление Ираном "ядерной сделки" грозит окончательным срывом соглашения — Тегеран требует от участников соглашения выполнения своих обязательств.

— Торговое соглашение между США и Китаем оказалось под угрозой — Стороны заняли принципиальные позиции, и на поиск компромисса понадобится дополнительное время.

— Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам — Они чаще занимаются решением рутинных задач, выяснили эксперты МВФ.

— Турция репетирует падение Эрдогана — Экрем Имамоглу, выигравший 31 марта пост мэра Стамбула, идет на повторные выборы.

— Россию вновь ждет богатый урожай зерна — Это позволит третий год подряд оставаться крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

— Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей — Они воспользовались ошибкой в настройках банкоматов столичного банка "Москва-сити".

— Акции HeadHunter подорожали за первые два дня торгов на 24% — С момента IPO 9 мая капитализация компании выросла с $675 млн до $837 млн.

— Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло — Банкам, МФО и коллекторам через суд легче взыскать долг, чем договориться с клиентом.

— Суд Лондона решил заморозить активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро — Крупнейшему независимому нефтепереработчику грозит банкротство.

— Сколько Россия может заплатить за грязную нефть в "Дружбе" — Белоруссия говорит о "сотнях миллионов долларов" ущерба.

— Косметическая компания Avon реанимирует российский бизнес — Компания хочет восстановить доходы — Американская Avon Products в начале мая опубликовала результаты работы за I квартал 2019 г. Выручка компании снизилась: год назад в I квартале была $1,39 млрд, сейчас – $1,19 млрд.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Трудовая география — Россияне стали чаще переезжать из города в город в поисках работы — Треть жителей России готовы на переезд в другой город или регион страны ради высокооплачиваемой и перспективной работы.

— Кто сбоку, тот не главный — Водитель, поехавший по обочине, теряет все преимущества — Если водитель объезжает пробку по обочине, то никто ему не должен уступать дорогу.

— Отстоять Горохово — Виновников лесных пожаров вычислят через сотовых операторов — Во многих городах и селах все праздничные дни шла борьба с огнем. За минувшие сутки, по данным ФБУ "Авиалесоохрана" (на 12.05), в России ликвидировано 138 лесных пожаров.

— В свободном полете — Запустить беспилотник станет проще — Беспилотные летательные аппараты смогут летать на высоте до 150 метров без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения.

— Чистой воды секрет — Что мешает напоить россиян качественной водой — Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году должна вырасти до 90,8%, а городского — до 99%.

— Полковое знамя победы — 9 мая Владимир Путин напомнил о непобедимости российского оружия — Клятва защитников Брестской крепости — "Умираю, но не сдаюсь" — главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия.

— Рецепт для роста — Единый план правительства для достижения национальных целей развития, выполнение которых глава государства ожидает к 2024 году, утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Девять шайб одного матча — Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги — Владимир Путин забросил девять шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. В итоге его команда "Легенды хоккея" одержала победу со счетом 14:7.

— Без раскачки — Владимир Путин призвал закрыть долги по нацпроектам — Бюрократия и безосновательные переносы сроков при реализации нацпроектов недопустимы. Нужно закрыть правовые долги и снять все финансовые вопросы, а также пресечь сомнительную практику передачи заказов "своим" предприятиям.

— Адмиральские рокировки — ВМФ вновь стал океанским — Сразу трое руководителей Военно-морского флота (ВМФ) оставили свои посты, а на их места были назначены новые военачальники.

— Подарок от города — Ветеранам и блокадникам вручили "Единые карты петербуржца" — Жители Северной столицы начали получать "Единые карты петербуржца".

— Родные стены — Столичным ветеранам сделают ремонт в квартирах — В планах департамента труда и социальной защиты населения Москвы — ремонт 397 квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

— Деньги в поле — На обновление техники для сельского хозяйства дали три миллиарда рублей — Правительство России выделило три миллиарда рублей для обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях.

— Услышать картину — Эрмитаж, аптеки и школы будут доступны для инвалидов — Людям с инвалидностью станет доступен Эрмитаж, а особенные дети смогут отдыхать в "Артеке", "Орленке", "Океане" и "Смене". Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Ехать! С мамой! — Северная столица стала лучшим туристическим городом — В мае Петербург дважды победил в новом рейтинге мест для путешествий.

— Боевые бестселлеры — На мировом оружейном рынке особым спросом пользуется именно та техника, которая прошла 9 мая по брусчатке Красной площади.

— Деньги в дом — Резко выросла стоимость загородной недвижимости — После стагнации на рынке загородной недвижимости началось оживление. Цены на нее выросли в большинстве регионов. Объем предложения в I квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14%, а спрос еще больше — на 18%.

— На все готовое — Квартиры без отделки теряют популярность — За год доля квартир с отделкой на рынке ощутимо выросла. В столичном регионе с ремонтом продается уже около половины всех квартир, в регионах их количество пока меньше, но тоже увеличивается.

— Поделить неделимое — Сооснователь Facebook Крис Хьюз опубликовал наделавшую много шума колонку в New York Times, в которой призвал Марка Цукерберга разделить компанию на несколько частей. Цукерберг ответил бывшему коллеге — он заявил, что это невозможно.

— Потери кормильцев — Пострадавшие в авиакатастрофе в Шереметьево начали получать компенсации — Семьи погибших пассажиров злополучного рейса SU1492 Москва — Мурманск и пострадавшие в этой авиакатастрофе начали получать компенсации.

— Взяли кассу — Приставы стали чаще наказывать бухгалтеров за помощь сотрудникам-должникам — Новая тенденция: судебные приставы начали активней наказывать бухгалтеров предприятий, где работают должники.

— Скоро выйдут — Мамаев и Кокорин могут попросить об условно-досрочном освобождении — В понедельник адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должны озвучить решение о том, будут ли их подзащитные обжаловать приговор Пресненского суда или нет.

— Самолет как доказательство — Специалистам из Польши покажут обломки Ту-154М президента Качиньского — Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ подтвердили, что в конце мая представители Польши приедут в нашу страну, чтобы вновь изучить фрагменты самолета Леха Качиньского.

— Копнул глубже — Ученые раскрыли тайну древнего захоронения — В пяти километрах от села Никольское Астраханской области, где обнаружили древнее захоронение с останками сарматских воинов и золотом, ровный песчаный грунт превратился в карьер.

— Тюнинг без проблем — МВД упрощает совершенствование автомашин — Обратиться в ГИБДД за получением разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно будет через интернет.

— Кадры решили все — В США поставили на паузу контакты с "командой Зеленского" — Главным событием минувших выходных на Украине стало отсутствие ожидавшегося события: советник президента США Рудольф Джулиани в последний момент отменил анонсированный и с волнением ожидавшийся "командой Зеленского" визит в Киев.

— Бои не местного значения — Китай посоветовал США думать не только о размере ввозных пошлин на товары из Поднебесной — Повышение американских пошлин на китайские товары, которое из-за океана видится победой над Поднебесной в торговой войне — как высказался по этому поводу Трамп, "отлично для США, нехорошо для Китая", приведет к мировой анархии.

— Собор в законе — Для реставрации Нотр-Дама создадут особую структуру — Восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего при сильнейшем пожаре без малого месяц тому назад, пройдет строго в соответствии с законом.

— Дешевле сыра — На Сицилии распродают дома по евро — Аттракцион невиданной щедрости устроили власти небольшого сицилийского городка Муссомели, объявив о распродаже заброшенных домов по цене в один евро.

— Фаворита нет — В Литве голосовали за нового президента — В Литве прошли президентские выборы и два референдума — о сокращении количества депутатов в парламенте (на 20 мест) и о двойном гражданстве "с государствами, соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции".

— Зеленый свет — Экологические инвестпроекты получат льготы — Правительство утвердило правила субсидирования "зеленых облигаций". Субсидии предприятия получат на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ).

— Пробег покажет — Продажи подержанных машин выбираются из тени — В I квартале этого года объем продаж автомобилей с пробегом подрос всего на 0,5%. Впрочем, похожую динамику продемонстрировал и рынок новых машин (0,4%).

— Пришел и заявил — Детские пособия оформят без прописки — Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе, а не только там, где родители постоянно зарегистрированы.

— Что в тарелке — Систему школьного питания в России ждет перезагрузка — Система школьного питания в России скоро изменится: министерство просвещения создаст единую модель организации горячих обедов и завтраков учеников.

— Снесло волной — На Дону взрыв газа разрушил половину многоквартирного дома — От звука взрыва, звона стекла и воя сирен пожарных автомобилей и машин "скорой помощи" проснулись в ночь на воскресенье жители поселка Чистоозерный в городе Каменск-Шахтинский. В двухэтажном доме на улице Ленина, 35 произошел взрыв бытового газа.

— Вернутся в июне — На Алтае поиски погибших под лавиной туристов возобновят летом — В Республике Алтай из-за опасности схода лавин приостановили поиск погибших в горах туристов из Новосибирска.

— Корсаков танцует — На Сахалине открылась школа танцев для пожилых — Хореографическая студия для людей старше 60 лет открылась в городе Корсакове на Сахалине.

— Подарили миллион — В Подмосковье прошла акция "Лес Победы" — В Подмосковье в седьмой раз прошла экологическая акция "Лес Победы", во время которой жители вместе с чиновниками всех рангов сажают деревья.

— Слетелись на шоу — В Воронеже прошел парад Harley-Davidson — Мотосезон открыл в минувшие выходные Воронеж. В субботу в городе прошел международный байкерский слет, организованный всемирным клубом владельцев Harley-Davidson.

— Возьмут деньгами — В Оренбуржье вместо земельных участков многодетные получат компенсацию — В Оренбуржье внесут коррективы в областной закон о выделении земли под строительство многодетным: за восемь лет его действия дома на полученных участках построили единицы.

— Не накликай — Российских педагогов научат вести страницы в соцсетях — Министерство просвещения разработает рекомендованный свод правил поведения в социальных сетях специально для педагогов российских школ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Госсделка закрыта — 35% бюджетных закупок оказались засекреченными — Совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 2,4 трлн рублей, следует из отчета Минфина.

— Москве слезам не верить — Иранский ультиматум не касается России — Ультиматум президента Ирана Хасана Роухани по поводу того, что страны — гаранты ядерной сделки должны выполнить свои обязательства перед исламской республикой в течение 60 дней, не касается России.

— Рубль берегут — У населения скопилось пять миллиардов мелочью — Центробанк не чеканил в прошлом году монеты номиналом ниже рубля. В 2018-м в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора за прошлый год.

— Поддайте квасу — Цена окрошки за год увеличилась почти на 10% — В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей, рассчитали "Известия".

— Рекорд Победы — В акции "Бессмертный полк" в 2019 году приняли участие более десяти миллионов человек — 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили миллионы россиян. По всей стране в этот день прошли парады сухопутных сил, авиации и флота, торжественные шествия, возложения цветов и другие праздничные мероприятия. В российских городах состоялась и традиционная народная акция "Бессмертный полк" — в 2019 году в ней приняли участие рекордные 10 млн человек.

— "Международные рейсы из Симферополя могут открыть в кратчайшие сроки" — Глава Крыма Сергей Аксенов — о перспективах местного аэропорта и угрозе провокаций в Керченском проливе — Несмотря на антироссийские санкции, на территории Крыма сегодня действует 2,5 тыс. иностранных предприятий. Учредители этих компаний — представители ближнего и дальнего зарубежья.

— Пришествие — Роботы начнут собирать отечественные — В России разработана первая отечественная система роботизированной сборки гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов. Технология позволит в разы сократить срок выпуска воздушных судов и снизить до минимума участие в этом процессе человека.

— Прощай, великий город — В Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко — В Москве на 59-м году жизни скончался один из самых ярких и одновременно неоднозначных журналистов постсоветской эпохи — Сергей Доренко. Вечером 9 мая теле- и радиоведущий, ставший символом российских медиа конца 1990-х — начала 2000-х, умер после падения с мотоцикла в центре столицы.

— Охота с переменой мест — Зенитно-ракетные комплексы С-350 будут колесить по Сибири — Первые системы С-350 "Витязь" получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр).

— А теперь негорбатый — Атомные ракетоносцы меняют внешний вид ради скорости и бесшумности — Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 "Борей" получили новый внешний вид. Первая обновленная лодка — "Князь Владимир", его испытания сейчас подходят к концу.

— "Я и в 60 лет вижу себя на сцене" Певец Сергей Лазарев — о возвращении на "Евровидение", международных амбициях и смене поколений в музыке — На 64-м международном конкурсе "Евровидение", который стартует в Тель-Авиве 14 мая, Россию вновь представит певец Сергей Лазарев. Три года назад в Стокгольме артист вошел тройку победителей.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Ротация на четверых — Президентские социологи выяснили запросы регионов на обновление губернаторского корпуса — Проведенные для Кремля закрытые социсследования показали: наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, утверждают источники РБК. Наименьшее желание менять мэра—у москвичей.

— Главком ВМФ списан на берег по ремонту — Президент России сменил руководство флотов — Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев переходит в Объединенную судостроительную компанию, его место занимает командующий Северным флотом Николай Евменов.

— Следствие ставит на человеческий фактор — Почему стала возможной авиакатастрофа в Шереметьево — Следственные органы уже сделали первые выводы о причинах авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погибли десятки людей.

— "Газпром" переходит на заштатные закупки — В энергетическом концерне продолжается внутренняя реформа — Один из ключевых департаментов "Газпрома", курирующий закупки более чем на 1 трлн руб., будет расформирован. Это позволит убрать дублирующие функции, решил новый зампред правления монополии Олег Аксютин, отвечающий за инвестиции.

— Патент устоял на большинстве направлений — Минфин смягчил ограничения по использованию налоговых спецрежимов в мелкой торговле — Минфин, который предлагал запретить патенты для малых магазинов при торговле маркируемой продукцией, изменил свои планы после критики бизнеса. Использовать спецрежимы не смогут только магазины, продающие обувь, лекарства и меха.

— "ВКонтакте" пошла на слушания — Самая популярная российская соцсеть запускает сервис по продаже аудиокниг — Сеть "ВКонтакте", у которой уже есть свое музыкальное приложение, запускает сервис по продаже аудиокниг. Это, как считают эксперты, будет способствовать решению проблем с пиратством: сейчас с сетью судится издательство "Эксмо".

— HeadHunter собрал трофеи в США — Крупнейший российский интернет-рекрутмент разместил свои бумаги на NASDAQ — В четверг, 9 мая, начались торги депозитарными расписками HeadHunter на NASDAQ. Инвесторы оценили компанию близко к ее верхним ожиданиям— $675 млн, а по итогам торгов в пятницу ее капитализация выросла до $837,5 млн.

— Компромисс с курьерской оговоркой — Комитет госдумы по охране здоровья подготовил новую версию закона об онлайн-аптеках — Разрешить онлайн-торговлю лекарствами могут с 1 января 2020 года, но доставлять купленные в интернете лекарства смогут только врачи и фармацевты, решили в профильном комитете Госдумы. Стоимость лекарств из-за этого вырастет.

— ЦБ выбрал QR-код для покупателя — Три вопроса о новом способе оплаты товаров — ЦБ начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, рассказали источники РБК. Планируется использовать две модели— статических и динамических QR-кодов. В первом случае сумму придется вводить вручную.