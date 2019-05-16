С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая /ПРАЙМ/. Количество судебных споров в России, относящихся к договорам ОСАГО, в 2018 году сократилось на 23% — до примерно 300 тысяч, рассказал судья Верховного суда РФ Сергей Асташов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, из 17,2 миллиона дел, рассмотренных в 2018 году судами общей юрисдикции, дела, связанные со страхованием, составили примерно 2,5%.

"Споры, связанные с договорами ОСАГО, снизились с 390 тысяч дел в 2017 году до примерно 300 тысяч в 2018 году, то есть на 23%. По договорам каско динамика примерно такая же — минус где-то 18%", — сообщил он.

Снижение числа споров по ОСАГО, по его мнению, связано с досудебным порядком урегулирования убытков, который был введен в связи с изменениями законодательства, и выработкой правовых позиций, в том числе Верховным судом РФ. "Удовлетворяемость требований по спорам, связанными с договорами ОСАГО и договорами каско, — примерно 90-92% по договорам ОСАГО, 82-88% — по договорам каско", — добавил он.

Асташов при этом отметил рост числа дел, связанных с договорами личного страхования. Это менее значительная категория, чем ОСАГО и каско, и там прирост их количества составил 27% в 2018 году, уточнил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума.