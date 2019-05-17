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КОММЕРСАНТ

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— Какая дорога уводит от храма — Как Владимир Путин из Сочи до Екатеринбурга добрался — 16 мая президент России Владимир Путин в сочинском Олимпийском парке, в ледовом дворце керлинга "Айс-куб", принял участие в пленарном заседании медиафорума "Общероссийского народного фронта". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников отмечает, что все стали свидетелями совершенно нового формата таких заседаний, но что главным событием оказался классический вопрос про то, что Владимир Путин думает о противостоянии в Екатеринбурге.

— Храм ставят на голосование — Конфликт вокруг строительства в Екатеринбурге решат путем опроса — Президент России Владимир Путин, комментируя акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, предложил рецепт решения социального конфликта: "Меньшинство должно подчиниться мнению большинства". Чего хочет большинство, должен показать опрос жителей. Городские власти тут же отрапортовали, что работа над подготовкой опроса уже ведется, процесс займет около двух недель.

— Правонарушителям добавят прав — Константин Чуйченко обещает обеспечить им защиту в новом КоАП — Вице-премьер Константин Чуйченко, возглавляющий межведомственную рабочую группу по разработке нового КоАП при правительстве РФ, сообщил "Ъ", что в документе могут быть усилены процессуальные гарантии лицам, подвергающимся задержаниям и другим мерам, приближенным к уголовной ответственности.

— "Газпром" берет Туркмению на баланс — Компания может заключить пятилетний контракт на покупку газа — "Газпром" ведет с Туркменией переговоры о заключении пятилетнего контракта на закупку газа, заявил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. По его словам, объемы закупок могут быть выше, чем 1 млрд кубометров в квартал, о которых "Газпром" сообщил в апреле.

— Покупатели живут сегодняшним дном — Индекс потребительского доверия достиг исторического минимума — Рост налогов и продолжающееся падение реальных доходов привели к снижению индекса потребительского доверия россиян до исторического минимума — 62 пунктов в первом квартале 2019 года. В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.

— США пролетели мимо Удмуртии — Американские инспекторы не посетят Воткинский завод — Американские специалисты, осуществляющие инспекции в рамках договора СНВ-3, не приедут на Воткинский завод, выпускающий твердотопливные ракетные комплексы. Контракт между госкорпорацией "Роскосмос" и предприятием, подразумевавший выделение на прием американской стороны около 200 тыс. руб., был расторгнут, а из трех инспекций не состоялось ни одной.

— Чертеж регуляторной гильотины — На юридическом форуме презентовали новый проект закона о госконтроле — Вчера на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) был представлен новый законопроект о госконтроле, который по сути должен стать контрольно-процессуальным кодексом. Смысл — уход от "карательной" политики контролеров и переход к профилактике, отказ от "гегемонии проверок" и предпочтение менее трудозатратных и более оперативных мероприятий.

— Анатолий Якунин уходит в самооборону — После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо — Как стало известно "Ъ", в ближайшее время должность начальника оперативного управления МВД РФ покинет генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. В свое время господин Якунин помог будущему министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву раскрыть целую серию громких коррупционных дел в Орловской области, а затем на протяжении нескольких лет возглавлял ГУ МВД по Москве.

— Депутаты пропустят родственников пациентов в реанимацию — Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект — Госдума одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий медучреждения "предоставлять возможность" родственникам посещать пациентов в реанимации. В парламенте дали понять, что долгие согласования документа были связаны с позицией, занятой Минздравом.

— Банкир раскаялся на шесть лет — Осужден бывший предправления Мострансбанка — Как стало известно "Ъ", Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.

— Владимиру Зеленскому назначено — Инаугурация президента Украины пройдет 20 мая — Верховная рада Украины в четверг определила дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского — в должность он вступит 20 мая. Согласно закону, запрещающему главе государства распускать парламент за пять месяцев до очередных выборов, у господина Зеленского будет в запасе девять дней, чтобы решить: назначать досрочные выборы депутатов или дать нынешнему составу Рады доработать до конца срока.

— Россия и США проигнорировали киберпризыв — Вашингтон и Москва не поддержали документ о борьбе с сетевым экстремизмом — США отказались ставить подпись под "Крайстчерчским призывом" — предложенным Новой Зеландией и Францией документом, призывающим бороться с распространением идей терроризма и экстремизма в интернете. Документ подписали лидеры 17 государств, восемь крупных ИТ-компаний и Еврокомиссия.

— Биньямин Нетаньяху вырабатывает иммунитет — Премьер-министр Израиля намерен защитить себя от судебного преследования — У премьера Израиля Биньямина Нетаньяху осталось меньше двух недель на формирование правительства. На кону коалиционных переговоров не только министерские портфели, но и проекты законов, которые принципиальны для каждой из партий. Один из самых резонансных — автоматическое предоставление иммунитета депутатам Кнессета и министрам. В случае прохождения законопроекта Биньямин Нетаньяху сможет отсрочить начатое против него судебное расследование.

— Большие данные включат в перепись — Государство посчитает граждан с использованием big data — Росстат может использовать технологии анализа больших данных для переписи населения в 2020 году. Это, в частности, должно помочь оценить не только численность населения, но и миграционные потоки. Проект может стоить государству 1,2 млрд руб., а к участию в нем планируется привлекать в том числе сотовых операторов.

— РЖД высаживает провайдеров — Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения — ОАО РЖД потребовало от операторов связи демонтировать оборудование, расположенное в информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.

— Грузовикам не дали съехаться — ФАС запретила Traton и Hino совместно закупать тормоза и баки — Производители грузовиков — автоконцерны Traton и Hino Motors Ltd — договорились создать совместное предприятие для объединения закупочных команд в РФ. Но в ФАС посчитали, что это ограничит конкуренцию, и отказали компаниям в ходатайстве.

— Вкладчиков уводят в онлайн — АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ. Впрочем, как технически будет проходить процесс, пока неясно, более того, реализовано данное предложение может быть после полноценного наполнения Единой биометрической системы, где пока крайне мало данных. В случае запуска предложенной схемы АСВ будет сложно найти банки-агенты для выплат традиционным способом, что важно для многих граждан.

— Минэкономики требует оплату до конечной — Инвесттарифы для железных дорог меняют концепцию — Минэкономики готовит поправки к законопроекту об инвесттарифах для железных дорог: в частности, грузоотправители получат гарантии вывоза продукции, только если их проект увеличит пропускную способность на всем пути следования груза.

— Прибыль закрыта на учет — Спецдепозитарии потратились на регулирование — По итогам 2018 года спецдепозитарии сократили прибыль почти на треть. Это произошло на фоне незначительного роста выручки. При этом профильная деятельность принесла компаниям доходов на 2,2% меньше, чем годом ранее. Сокращение прибыли участники рынка связывают со все возрастающими регуляторными расходами, сокращением количества ПИФов, уходом с рынка ряда НПФ.

— Данные пассажиров не спешат в Россию — Минтранс не может определиться со сроками их локализации — Минтранс допустил перенос срока, к которому иностранные системы бронирования авиабилетов должны перенести в Россию обработку и хранение персональных данных пассажиров. Как заявил замглавы Минтранса Александр Юрчик, он может быть сдвинут на конец 2022 года, однако позднее в Минтрансе сообщили, что работы все же будут завершены в конце 2021 года.

— "Первый" передал сигнал — Дистрибуцией канала за рубежом займется экс-банкир Андрей Шляховой — "Первый канал" нашел нового партнера для распространения за пределами России. После конфликта с крупнейшим дистрибутором российского ТВ за рубежом Kartina.TV вещатель договорился с VDM Vela Digital Media, принадлежащей экс-владельцу лишившегося лицензии банка "Агросоюз" Андрею Шляховому.

— Spar возвращается за Урал — Голландский ритейлер заново осваивает Сибирь — У голландской розничной сети Spar в Омске появился новый партнер — владелец местной сети "Низкоцен". В зоне интересов Spar также Новосибирская, Томская области, Бурятия и Забайкальский край. Spar уже пыталась открывать магазины в Сибири, но из-за кризиса приостановила экспансию.

— Жилье обрастает лесами — Деревянному домостроению пропишут льготы — Пытаясь выполнить поручение президента по увеличению ввода жилья до 120 млн кв. м в год, власти предлагают сделать ставку на деревянное домостроение. Члены Совета федерации, разработавшие рекомендации по развитию этого сектора недвижимости, настаивают, что за счет предоставления россиянам лесоматериалов на льготных условиях можно к 2025 году увеличить ежегодный объем строительства до 145 млн кв. м. Но для этого надо скорректировать действующие строительные нормы.

— Прибыль с убытков — НПФ подготовились к периоду низких доходностей — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в прошлом году резко снизили результативность — редкий фонд начислил своим клиентам доходность выше инфляции, а некоторые и вовсе разнесли по счетам застрахованных лиц убытки. Во многом такой ситуации способствовало введение платы за управление (management fee), не зависящей от получаемого инвестдохода. И менять действующую систему участники рынка не хотят — они подготовились к периоду низких доходностей и теперь могут получать доход даже с убытков своих клиентов.

— "НПФ стали центром прибыли" — Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов — О том, что изменило в индустрии негосударственных пенсионных фондов (НПФ) введение management fee, что влияет на доходности граждан в частных фондах и почему надо пересмотреть отчисления в резервы НПФ,— президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков.

— "Текущий уровень вознаграждений НПФ неадекватен их затратам" — Дмитрий Скриванов, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Госдумы — О том, на что рассчитывали законодатели при введении management fee для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и что оказалось в реальности, "Ъ" рассказал руководитель рабочей группы Госдумы Дмитрий Скриванов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ не может остановить бум необеспеченного кредитования — Он может оказаться ловушкой для людей и для банков — "Люди уже, наверное, устали дальше вести такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления", – объяснил депутатам бурный рост необеспеченных розничных кредитов после снижения реальных доходов в 2015–2017 гг. первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (его цитирует "Интерфакс").

— В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин — Но его указание учесть мнение горожан не гарантирует решения проблемы — Президент Владимир Путин в четверг впервые комментировал конфликт вокруг строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга: он предложил провести опрос жителей. "И меньшинство должно подчиниться большинству", – предупредил президент. Но и интересы меньшинства, продолжил он, должны быть учтены: вместо вырубленных деревьев инвесторы могли бы создать новый сквер. "Городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих там людей решение", – подытожил Путин.

— Правительство представило новую доктрину контрольно-надзорной деятельности — Она будет ориентирована на сотрудничество проверяющих и проверяемых — Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко представил в среду на юридическом форуме в Петербурге проект базового закона о контроле, который должен определить единые принципы контрольно-надзорной деятельности.

— Эксперимент по электронному голосованию в Москве узаконен во втором чтении — Но гарантий против злоупотреблений в нем до сих пор нет, подчеркивает эксперт — Госдума в четверг приняла во втором, основном, чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Согласно проекту, эксперимент по дистанционному голосованию будет организован в одном или нескольких округах, список которых определит Мосгоризбирком (МГИК). Голосование пройдет без бюллетеня с использованием специального программного обеспечения регионального портала госуслуг Москвы. Наряду с электронным голосованием в этих округах сохранится и обычное, с бумажными бюллетенями.

— Владимир Зеленский получил право распустить Верховную раду — Но окно возможностей у избранного президента Украины очень узкое, считают эксперты — В четверг, спустя почти месяц после второго тура выборов президента Украины, Верховная рада назначила дату инаугурации победившего на них Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая, хотя сам Зеленский настаивал на 19 мая. Это решение поддержали 315 депутатов, против были двое, воздержались – 15.

— Незаконные свалки можно будет использовать еще четыре года — Больше отходы деть некуда, признало Минприроды — Такой приказ подписало Минприроды и выпустил Минюст, рассказал замминистра природных ресурсов Владимир Логинов (его цитирует "Интерфакс"). Мера вынужденная из-за дефицита легальных полигонов, объяснил он.

— Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров — Минтруд предложил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах — Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах. Если пенсия неработающего пенсионера не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера региона, где он живет, или России в целом, ему полагается социальная доплата – из регионального и федерального бюджета соответственно. Это позволяет пенсионерам не оказаться за чертой бедности.

— Новые пошлины на китайский импорт могут подхлестнуть инфляцию в США — Это может осложнить проведение денежной политики ФРС — Решение президента Дональда Трампа повысить в мае с 10 до 25% ставки на импорт китайских товаров на $200 млрд стало самым сильным его ударом в торговой войне. Если он исполнит угрозу ввести 25%-ные пошлины еще на $300 млрд, под них попадут фактически все поставки из Китая.

— "Газпром" допустил сокращение поставок газа в Европу — Компания признала, что может не удержать объемы экспорта на уровне рекордного 2018 года — "Газпром" впервые после рекордного по поставкам газа в Европу 2018 года допустил возможность снижения экспорта в дальнее зарубежье. Это следует из слов зампреда правления "Газпрома" Елены Бурмистровой на газовой конференции в Берлине. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем закрепления спроса на российский газ в Европе в диапазоне 194–204 млрд куб. м в год", – сказала она 16 мая.

— В "Яндекс.Видео" резко уменьшилось число пиратских копий — Возможно, интернет-компании помог робот по поиску нелегальных копий фильмов и сериалов — В разделе "Видео" поисковика "Яндекс" за последние два дня резко уменьшилось число пиратских копий фильмов и сериалов, убедились корреспонденты "Ведомостей". Еще осенью прошлого года при поиске названий многих свежих кинопремьер или сериалов поисковик выдавал ссылки на множество нелегальных копий такого контента и предоставлял возможность их просмотра внутри своего видеосервиса.

— Алексей Мордашов собрал контрольный пакет "Ленты" — Выкуп бумаг у миноритариев продлен до 4 июня — "Севергрупп" Алексея Мордашова получила контроль в ритейлере "Лента" – компания сообщила, что ее доля превысила 50%."Севергрупп" Алексея Мордашова получила контроль в ритейлере "Лента" – компания сообщила, что ее доля превысила 50%.

— Крупнейший независимый нефтепереработчик прекратил работу — Антипинскому НПЗ не хватило денег на покупку сырья и исполнение обязательств по контрактам — Антипинский НПЗ в Тюменской области (способен перерабатывать до 9 млн т нефти в год) не будет получать нефть в мае, поставки на него прекращены, сообщила "Транснефть" утром в четверг. А вечером Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) сообщила, что приостановила допуск завода к участию в торгах "в связи с неисполнением обязательств в качестве продавца".

— РЖД определила минимальную цену своей доли в "Трансконтейнере" — Она ниже биржевой цены — РЖД хочет установить стартовую цену 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера" в размере 36,16 млрд руб., передал через представителя заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков: такова нижняя граница оценки "Трансконтейнера", которую по заказу РЖД проводила PwC. Невысокая цена позволит РЖД привлечь к торгам максимально широкий круг участников, объяснил он.

— Управляющие начали доплачивать клиентам за инвестиции — Комиссии фондов уходят в прошлое — Крупнейшие зарубежные управляющие фондами снижают и обнуляют комиссии, взимаемые с клиентов, а мелкие еще и приплачивают инвесторам при размещение средств. Так, небольшая компания Salt Financial, управляющая биржевыми фондами (ETF), будет сама платить инвесторам, вложившим деньги. На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые в истории разрешила управляющей компании (УК) установить отрицательную комиссию за управление.

— Как выпускник Физтеха зарабатывает на мусоре — Ему удалось объединить "генераторов мусора" с мелкими сборщиками вторсырья — "Собирать мусор не так модно, как заниматься блокчейном, но намного полезнее для окружающей среды", – говорит 23-летний выпускник МФТИ Никита Никишин. В июле 2018 г. он вместе с однокурсником Алексеем Хацкевичем запустил приложение "Убиратор". Онлайн-платформа, похожая на Uber, сводит "генераторов мусора" (магазины, склады, офисные центры и проч.) с мелкими сборщиками макулатуры.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— О рыбаке и рыбке — Этим летом любительская рыбалка на российских водоемах пройдет по новым правилам — Ловить рыбу любители могут свободно и бесплатно, но в пределах установленных норм вылова, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на пресс-конференции в "Российской газете".

— ТО — что надо — Госдума одобрила меры по борьбе с "серым" техосмотром — Не прошел техосмотр — не получишь диагностическую карту. На реализацию этого принципа направлен законопроект, который прошел второе чтение в Госдуме. В рамках основного чтения депутаты смягчили инициативу кабмина — убрали слишком накладную для участников рынка норму о видеофиксации ТО. Это могло повлиять на стоимость диагностических карт. Кроме того, операторам ТО, не имеющим аккредитации, запретят рекламировать услуги по техосмотру, оформлению диагностических карт, а также услуги по приему документов для ТО.

— Верни гектар — Собственник лишится земли, если не использует ее два года — Изымать землю у собственников, если она не используется два года по назначению, предложил Госсовет Удмуртии, законопроект об этом он внес в Госдуму. Сейчас наделы изымают только после трех лет безделья.

— 20 мая, в 10 утра — Верховная рада Украины согласилась принять у Зеленского присягу — 16 мая разрешилась главная интрига украинской политики последнего месяца: Верховная рада все-таки определила дату торжественного заседания, на котором избранный президент Владимир Зеленский принесет присягу на верность народу Украины и станет действующим главой государства. Мероприятие назначено на понедельник 20 мая, начнется в 10 утра, и впервые в украинской истории главными действующими лицами церемонии будут женщины — главы ЦИК и Конституционного суда.

— День к отпуску — Россияне получат новый выходной для визита к врачу — Дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации работникам старше 40 лет могут начать предоставлять ежегодно. Сейчас это происходит раз в три года.

— Скорость ракеты — Владимир Путин рассказал о новых задачах в космосе — За последние шесть лет орбитальная группировка космических аппаратов России обновлена и увеличена в 1,5 раза. Президент отметил, что от способности эффективно решать в космосе задачи по безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. Об этом он заявил на очередном совещании по вопросам ОПК в Сочи. В этом сезоне серия военных совещаний посвящена вопросам развития Воздушно-космических сил России.

— Рядом с близкими — Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию — Законопроект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.

— Полезный разговор — Владимир Путин ответил на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта — Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. Количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. Для обеспечения жильем сирот нужна отдельная программа. А с чиновников должен быть особый спрос. Об этом и многом другом Владимир Путин заявил в ходе общения с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта.

— Выборы на расстоянии — Законопроекты о новых формах голосования прошли второе чтение — На пленарном заседании в четверг Госдума приняла во втором чтении законопроекты, направленные на повышение удобства для избирателей. В пилотном режиме в Москве будут отрабатываться новые технологии — цифровые участки и электронное дистанционное голосование.

— В боевом полете — Президент рассказал о модернизации Воздушно-космических сил — Президент России Владимир Путин заявил, что более тысячи модернизированных самолетов и вертолетов направлено в войска за пять лет. Российский лидер также потребовал поставить к 2028 году в Воздушно-космические силы 100 вертолетов Ми-28НМ. Кроме того, до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57. Такие заявления он сделал, открывая очередное совещание по оборонной тематике в Сочи.

— Под надзором центра — Кабмин вернет ветеринарный контроль с регионального уровня на федеральный — Ветеринарный контроль будет полностью переведен на федеральный уровень. Все полномочия планируется сконцентрировать в Россельхознадзоре.

— Очень средний — "Под давлением: стесненный средний класс" — так называется опубликованный недавно доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Его главный вывод: численность среднего класса сокращается в большинстве развитых стран и представителям каждого следующего поколения пробиваться в его ряды становится все сложнее.

— Ловите скидки — "Почта России" объявила старт весенней декады подписки — 16 мая, в России стартовала декада подписки. Она продлится до 26 мая. В это время граждане могут подписаться на газеты и журналы на II полугодие 2019 года со скидками до 40 процентов.

— Чужим не заплатят — Взыскать деньги с казны можно будет только через суд — Пленум Верховного суда России перекроет мошеннические схемы получения бюджетных средств: взыскать долги с казны можно будет только через суд, а получить деньги по исполнительным листам смогут только взыскатели. Посторонним деньги не переведут.

— На скамье – семеро — В Кемерове начался суд над фигурантами дела о пожаре в "Зимней вишне" — Фигурантов первого уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем в марте 2018-го жизни шестидесяти человек, 37 из которых — дети, обвиняют в создании организованной преступной группы. 16 мая об этом заявили представители прокуратуры, огласившие обвинительное заключение на заседании Заводского районного суда Кемерова.

— Лет до 100 расти — Геронтологи нацелены на активное долголетие — В России запустят сразу две программы, нацеленные на улучшение качества жизни пожилых: программу по борьбе с деменцией и профилактику падений и переломов. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева, выступая на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии.

— Моно не везде — Движение электросамокатов и скутеров могут ограничить — В Москве, а затем и во всей России могут ограничить движение электросамокатов, сегвеев, гироскутеров и других подобных устройств большой мощности. Такую инициативу 16 мая обсудили на "круглом столе" в Московской городской Думе.

— Рост по госплану — Государство может стать крупным заказчиком бизнеса — Россия может войти в число самых экономически развитых стран, но для прорыва нужно стратегическое планирование, считают участники Московского академического экономического форума (МАЭФ).

— Сирень и сакура — В Ульяновске проходит российско-японский форум — Международный форум "Японская весна на Волге" стартовал в Ульяновске. Событие неспроста проходит именно в этом волжском городе: за последние шесть лет объем японских инвестиций в экономику Ульяновской области превысил 25 миллиардов рублей.

— Шипы и угрозы — Ученые предлагают снизить скорость в зимнее время — Громкой темой прозвучало предложение представителя науки снизить скорость зимой в России, особенно для машин на шипованных покрышках.

— Ни секундой больше — В России созданы миниатюрные атомные часы для сетей 5G и беспилотного транспорта — В России создан сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты на основе атомов рубидия, который позволит вывести на сверхточный уровень технологии для навигационных систем, сетей 5G и беспилотного транспорта. Он не больше спичечного коробка, что в три-четыре раза меньше существующих стандартов.

— Перехожу на прием — Андрей Романченко о том, почему полный переход на цифровое вещание отложили до осени — Две с половиной недели осталось до старта третьего этапа перехода на цифровое телевизионное вещание. Он охватит 36 регионов, вместо планировавшихся ранее 57. Почему полное отключение аналога решили отложить до осени, готовы ли к этому регионы, а самое главное, что приобретают граждане от перевода вещания в новый цифровой формат? На эти и другие вопросы на "Деловом завтраке" в "Российской газете" ответил генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко.

— Время перемен — На форуме в Питере обсуждают новые законы и кризисы — Новый закон о госконтроле в настоящее время готов на 80 процентов и обязательно вступит в силу с 1 января 2012 года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на полях Петербургского международного юридического форума.

— Что бы такое съесть — Роспотребнадзор научит россиян правильно питаться — Пять регионов — Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области — выбраны в качестве пилотных территорий, на которых Роспотребнадзор в мае начнет эксперимент по оценке питания россиян.

— Нефть пошла на поправки — Минфин запланировал уменьшение сырьевых доходов и ослабление рубля в бюджете на 2019 год — Минфин подготовился к традиционной весенней правке федерального бюджета на текущий год, направив в правительство соответствующий законопроект. Теперь ведомство ожидает роста доходов и расходов госказны, причем структура поступлений тоже поменяется. Минфин ждет и более слабого рубля по итогам года, чем планировал ранее.

— Экспортерам дали денег на дорогу — Объем субсидий на логистику вырастет до 14 миллиардов рублей — Правительство решило увеличить объем субсидий экспортерам на транспортировку несырьевых товаров на этот год с 5 миллиардов до 14 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

— Дом в погонах — В столице строят 15 новых зданий для полиции — С 2010 года в Москве построено 14 зданий для районных отделов полиции, а еще 15 строятся. Такие цифры назвал 16 мая мэр города Сергей Собянин, осмотрев новое ОВД в районе Очаково-Матвеевское.

— Мэтры защиты с особым статусом — Александр Коновалов предложил наделить дополнительными правами наиболее опытных адвокатов — Министр юстиции России Александр Коновалов предложил ввести в России для наиболее опытных адвокатов специальный статус, который бы давал им определенные преимущества. Это мог бы быть некий аналог британских королевских адвокатов.

— Не до сна — "Ночь в музее" ждет с квестами, экскурсиями и концертами — В ходе общероссийской акции "Ночь в музее" в столице 18 мая распахнут свои двери и приготовят программы 200 московских объединений. Чем же их работники намерены удивить москвичей?

— Взятка в деле — Полковника спецслужбы оставили под стражей — Московский окружной военный суд в четверг признал законным содержание под стражей начальника отдела ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

— Свой защитник — Дагестанский инвалид-колясочник стал помощником прокурора — После публикаций "РГ" о Рашиде Соломанове — инвалиде из Дагестана, защищающем права людей с ограниченными возможностями, прокурор республики назначил его своим помощником по вопросам взаимодействия и защиты прав и свобод инвалидов.

— Робот с пулеметом — Комплексы для армии нужны в мирной жизни — Боевой робот "Нерехта", который, как сообщали СМИ, после "обкатки" в Сирии прошел необходимую доработку, сейчас испытывают в войсках. Ожидается, что в скором времени этот автоматизированный комплекс может быть принят на вооружение российской армии. По словам главы Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олега Мартьянова, в ходе апробации в войсках беспилотная бронированная машина "подтверждает все заявленные характеристики".

— К следователю под стражей — Россиянка задержана по запросу Интерпола — В Болгарии задержана россиянка, которая разыскивается правоохранительными органами РФ за мошенничество в особо крупном размере.

— Где детям плохо — МЧС опубликует списки детских лагерей-нарушителей — Родители, которые особо трепетно относятся к любым нюансам грядущего летнего отдыха своих детей, смогут получить ответы на многие вопросы. В конце мая МЧС России опубликует списки детских лагерей, где ранее при проверках были выявлены нарушения и где эти нарушения так и не были устранены.

— Бескрылые тоже летают — В Москве открылась Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019 — Первый день ее работы прошел в режиме активных переговоров, презентаций, деловых совещаний и заключения контрактов.

— Спасет беспилотник — Завершается подготовка пляжей к летнему сезону — В столице к началу лета откроется для купания 10 зон отдыха. Какие новшества приготовили спасатели для безопасности на воде, рассказал в четверг журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Москве Владимир Волков.

— Ценный кадр — Иностранным специалистам упростят прием в российское гражданство — Законопроект, упрощающий предоставление гражданства РФ зарубежным квалифицированным специалистам, внесли в Госдуму.

— Уроки счастья — В Уфе прошел съезд детских омбудсменов — Уфе состоялся Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка. В рамках съезда прошел также Всероссийский конгресс "Вектор "Детство-2019", на котором были представлены 10 лучших региональных социальных практик в сфере защиты детства, достойных внедрения на территории нашей страны. Но главной темой, которую обсудили участники съезда, стала демография.

— Обвиняют тех, кто недавно судил — Дано согласие на возбуждение уголовных дел против судей — Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобы на возбуждение уголовных дел в отношении служителей Фемиды.

— Сдал карты боевикам — Задержан финансист, который спонсировал террористов в Сирии — В Москве задержан финансист боевиков, который перевел террористам в Сирию более 50 миллионов рублей. Операцию по поимке подозреваемого проводила ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом.

— Слежка из-за угла — Американские разведчики вновь замечены в небе у границ России. Причем для воздушного шпионажа стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon выбрали районы, представляющие особый интерес для Соединенных Штатов. Речь — о северо-западных областях РФ, Калининградском анклаве, полуострове Крым и Краснодарском крае.

— Удар невидимки — Росcийский самолет Су-57 вскоре массово начнет поступать в войска. Эту уникальную машину эксперты считают лучшей в мире среди самолетов пятого поколения. Как писала "Российская газета", президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка перспективными авиационными комплексами пятого поколения Су-57.

— В отеле только бабушки — В Италии появился первый отель для пожилых — Этим летом в итальянском курортном городе Римини распахнет двери первая гостиница, созданная специально для одиноких и престарелых. В отеле будет всего 33 номера, а от желающих, как утверждают в дирекции, уже нет отбоя.

— "Поток" не остановить — Ангела Меркель признала, что Еврокомиссия не сможет сорвать строительство газопровода по дну Балтийского моря — У Брюсселя нет шансов заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2". Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, которую цитирует немецкая деловая газета Handelsblatt.

— Лазеры для "Железной дамы" — Эйфелева башня отмечает 130-летний юбилей — Три дня подряд парижане чествуют свою главную достопримечательность — Эйфелеву башню. Ровно 130 лет назад возведенное по проекту Густава Эйфеля сооружение приняло первых посетителей. За минувшие годы "Железную даму" навестили свыше 300 миллионов человек, а Париж невозможно представить без ее рвущегося под облака ажурного абриса.

— Климкин в пролете — Глава МИД Украины не поедет на Совет Европы из-за России — В пятницу на встрече министров иностранных дел стран, входящих в Совет Европы, помимо традиционных дифирамбов в честь 70-летия организации, предположительно озвучат важное внешнеполитическое решение. Москве вернут ранее утраченные ее делегацией права в Парламентской ассамблее Совета Европы, которых ее лишили после воссоединения Крыма с Россией.

— Современная Драма — Владимир Шахрин: Как будто по другую сторону забора не горожане и их мнение не так важно — Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин по просьбе Е1.RU прокомментировал конфликт между противниками и сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

— Точка кипения — Вторую ночь в моем родном Екатеринбурге неспокойно. Идет противостояние. Страсти вокруг храма и сквера кипят нешуточные. Противоборство усиливается, а в воздухе ощутимо чувствуется приближение большой беды. Вчера вечером я была на набережной и разговаривала с людьми по ту и другую сторону забора. Обратила внимание, что среди "защитников сквера" немало детей, подростков, молодежи.

— Вести диалог с теми, кто хочет диалога — Действия силовых структур в Екатеринбурге — реакция на провокацию, считают в Кремле.

— "Они могли что угодно свернуть в дугу" — Эхо от взрыва Екатерининского храма в Свердловске слышно до сих пор — уже в Екатеринбурге — Все внимание в Екатеринбурге (и не только там) сейчас — к скверу у Театра драмы, где собрались строить Екатерининский собор.

— Алхимик Олжас — Он всю жизнь ищет свой "философский камень" — Старинный чешский курорт хорош не только своими целебными минеральными водами, но и уникальной возможностью всегда встретить там интересного человека. Проверено неоднократно. И теперь, явившись на прием, устроенный нашим генконсулом по случаю Дня Победы, я почти сразу обнаружил за соседним столом знакомое лицо. Не веря глазам своим, подошел: "Вы случайно не Олжас Сулейменов?".

— Волонтер и его команда — VIII акция "Добровольцы — детям" идет в 80 регионах — Началась Всероссийская акция "Добровольцы — детям". Ее суть — волонтеры помогают многодетным семьям, детским домам, семьям, которые попали в трудную ситуацию, и детям, которые не ладят с законом. Акция собрала более 7 миллионов участников — как волонтеров, так и детей, и их родителей, а также 1,5 миллиона многодетных семей в 80 регионах.

— Смена приоритетов — Какое право для россиян является главным — В оценке прав и свобод у сограждан переоценка ценностей. Когда-то первое место у свободы слова (теперь 19 процентов) и личных свобод (43 процента) с резким отрывом "отняло" право на бесплатную медицинскую помощь — 78 процентов. Далее, по оценкам фонда "Общественное мнение", идет право на бесплатное образование (62 проц.), право на жилище (53 проц.). И лишь потом — право на личную свободу (43 проц.).

— Диета для хрусталика — Регулярное употребление яиц спасает зрение — В авторитетном издании Clinical Nutrition вышло исследование, доказывающее исключительную пользу яиц.

— Сколько сигарет в бутылке вина — Ученые предупреждают о тесной связи развития рака с употреблением алкоголя — Рак — один из самых опасных диагнозов. Страх попасть в число им страдающих велик чрезвычайно. Но вот парадокс! Доказано и наукой, и практикой: существует связь между курением и развитием онкологического заболевания. Однако далеко не все бросают сигарету. Доказано, что есть связь между потреблением вина и развитием опухоли.

— Математика сердца — В Бакулевском центре состоится консилиум о хирургии без возрастных рамок — С 19 по 21 мая в российской столице состоится двадцать третья сессия Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, совмещенная с Всероссийской конференцией молодых ученых. О необходимости такого сочетания "РГ" рассказал руководитель Бакулевского центра академик Лео Бокерия.

— Свежая голова — Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России — Снижение скоростного режима на автодорогах в зимний период к ожидаемым результатам, мне кажется, не приведет.

ИЗВЕСТИЯ

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— "Реакция должна быть мгновенной" — Владимир Путин поручил чиновникам брать пример с собаки Павлова и быстро решать проблемы граждан — Конструктивная критика помогает власти выявлять допущенные ошибки и оценивать собственную эффективность. Реакция чиновников на любые сообщения о нарушениях должна быть мгновенной. Об этом на медиафоруме "Правда и справедливость" в Сочи заявил президент Владимир Путин.

— Минтай по-тюремному: УФСИН Москвы назвало лучшего повара в СИЗО — Первое место занял экс-сотрудник столичного ресторана "Турандот" — В следственном изоляторе № 4 Москвы состоялся конкурс поваров, готовящих еду для арестантов столичных СИЗО. Участие в нем приняли семь осужденных, отбывающих наказание в хозяйственных отрядах.

— Сбору нет: в кабмине против 20-процентной пошлины на онлайн-покупки — Инициатива ритейлеров могла бы увеличить налоговую нагрузку на граждан на 121 млрд рублей — В правительстве не поддержали инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Организация предлагала взимать 20% их стоимости. В Минкомсвязи выступают против таких кардинальных мер, сказали "Известиям" в ведомстве.

— Ученых — тьма: в вузах началось масштабное обновление кадров — Ведущие российские университеты надеются выиграть в международной борьбе за лучших преподавателей — В России стартовал всемирный рекрутинг преподавателей и ученых для ведущих вузов. Так, университет ИТМО открыл уже 468 вакансий. Талантливых сотрудников ищут в соцсетях и на специализированных онлайн-ресурсах — как отечественных, так и зарубежных. Приглашение иностранцев стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках госпрограммы поддержки ведущих вузов "5-100".

— Размовляй и властвуй — Венгрия потребует от Зеленского защитить языки — Украинский закон о государственном языке, нарушающий права национальных меньшинств страны, должен быть пересмотрен после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Об этом "Известиям" заявили в МИД Венгрии.

— Росток благосостояния — Доходы граждан в 2020 году увеличатся на 2,9% — Благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами в следующем году. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия". Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году увеличатся на 2,9%, отмечается в докладе. Кошельки граждан будут пополняться за счет увеличения зарплат в частном секторе, отмечают авторы исследования.

— Шпион у дачи — Проверки подмосковных участков беспилотниками — стартуют через три дня — Поиск нарушителей земельного законодательства с помощью беспилотной техники, анонсированный ранее Росреестром, начнется в Подмосковье уже через несколько дней. С начала следующей недели над дачами в Московской области начнут летать дроны. Они обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

— Впереди Госдумы всей — ПФР оцифровал трудовые книжки россиян — Трудовые книжки россиян оцифрованы на 100%, сообщили "Известиям" в пресс-службе ПФР. Однако соответствующий законопроект до сих пор не принят. Сейчас он находится на рассмотрении правительства. В Минтруде "Известиям" уточнили, что внести документ в Госдуму планируют до конца весенней сессии, а с января он должен вступить в силу.

— Голосальный успех — Создан препарат для лечения фиброза связок — В России разрабатывают первый клеточный препарат для лечения фиброза голосовых связок. Такое поражение гортани часто развивается у певцов, учителей, дикторов, артистов и может привести к полной потере голоса, затруднениям при дыхании и болевым ощущениям. Медики создали и испытали на животных лекарство, сделанное из суспензии стволовых клеток. Инъекции препарата стимулируют регенерацию связок, возвращая им эластичность, а больному — голос.

РБК daily

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— Депутатские 3 копейки — Кто из региональных депутатов заработал меньше всех — 60 региональных депутатов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, обнаружил РБК. В декларациях 11 парламентариев указан нулевой заработок, а шесть депутатов оказались миллиардерами.

— Скверная история — Почему екатеринбуржцы протестуют против строительства храма на озелененной территории — В Екатеринбурге с понедельника, 13 мая, продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере у Театра драмы. 15 мая были задержаны 70 участников акции. Что нужно знать о происходящем— в обзоре РБК.

— Рада идет на роспуск для сохранения репутации — Инаугурация Владимира Зеленского назначена на ближайший понедельник — Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Это позволяет новому президенту Украины распустить парламент. В партии Петра Порошенко готовы к такому повороту событий.

— Украинский парламент услышит голос "Океана" — Музыкант Святослав Вакарчук начал выборную кампанию — Святослав Вакарчук решил пойти в политику—он будет участвовать в парламентских выборах на Украине и попытается провести в Раду свою партию "Голос". Пока ее рейтинг существенно ниже, чем личный рейтинг музыканта.

— "Регуляторная гильотина" с большим зазором — Правительство опубликовало проект контрольно-надзорного кодекса — Контрольно-надзорный кодекс, разработанный после поручений о "Регуляторной гильотине", предусматривает отказ от старых требований и "палочной" системы. Но он не затронет отношения бизнеса с силовиками, налоговой и ЦБ.

— Блокировки сводят счеты с бизнесом — Каждая пятая компания в прошлом году столкнулась с отказом в банковском обслуживании — 52% опрошенных предпринимателей малого и среднего бизнеса из тех, кто столкнулся с блокировками средств банками, были вынуждены остановить все операции на время блокировки. Чрезмерно жесткие требования вынуждают бизнес переходить на наличные расчеты.

— "Ростех" ставит себя во главе пятого поколения — Пять вопросов о представленной госкорпорацией концепции создания российских сетей 5g — "Ростех" разработал концепцию перехода на отечественное оборудование для мобильной связи 5G и готов возглавить этот процесс. Корпорация признает, что для запуска производства придется кооперироваться с Huawei, Nokia и Cisco.

— Минкультуры просеет спонсорские деньги — Кинокомпании с господдержкой будут обязаны согласовывать инвесторов — Минкультуры намерено изменить условия государственной поддержки кинокомпаний. Чиновники, как утверждают источники РБК, хотят обязать продюсеров согласовывать с ними прочих инвесторов проектов.

— Пострадал и за службу, и в дружбу — Владелец "Нефтеперевалки" частично признал свою вину в загрязнении экспортного топлива — Компания "Нефтеперевалка" не могла быть единственным виновником загрязнения нефтепровода "Дружба", утверждает ее владелец Роман Ружечко. Основное некачественное сырье было поставлено в трубу из Татарстана и Башкирии, считает он.