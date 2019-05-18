С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает установить минимальный порог биржевых продаж газа в РФ для всех торгующих компаний на уровне 35 миллиардов кубометров, именно столько нужно для поддержания ликвидности торгов. Нововведение может начать действовать с середины 2020 года, однако наравне с этим начнет действовать правка, позволяющая "Газпрому" полностью продавать весь этот объем, если на торги не придут другие участники, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"Не "Газпрома", а биржевым продажам в рынке. Они могут быть обеспечены как "Газпромом", так и другими компаниями, которые занимают доминирующее положение. То есть наши поправки касаются этого порога, то есть не менее 35 миллиардов, а второе — того ограничения, которые сейчас существуют по паритету. Говорим, что его нужно убрать, что если другие компании не участвуют в обеспечении, значит "Газпром" может эти 35 миллиардов продавать", — ответил он на вопрос, принято ли решение об увеличении биржевых продаж "Газпрома" до 35 миллиардов кубометров.

Голомолзин также отметил, что эти изменения могу вступить в силу только вкупе с выполнением требований дорожной карты по развитию конкуренции.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы… решение по объемам установить, а второе — обусловить его не только объемами, но и выполнением всего пакета мероприятий, которые предусмотрены дорожной картой по конкуренции. То есть это мероприятия этого — начала следующего года. Поэтому мы говорим, что с середины 2020 года уже это пороговое значение может существовать, но одновременно и другие мероприятия", — пояснил он.

"Это минимальный объем, после которого торги становятся ликвидными, и здесь самое главное, чтобы этот объем был, и здесь в ценообразовании участвуют уже не поставщики. То есть, есть обязательства о поддержании уровня ликвидности, вот кто его обеспечит — доминанты коллективно, каждый из них в отдельности — важно, чтобы суммарно этот объем был обеспечен. А ценообразование, когда такая гарантия должна существовать, уже формируют потребители, потому что они уже между собой переторговываются в условиях тех объемов, которые должны быть реализованы", — подытожил замглавы ФАС.

Сейчас основным продавцом газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) является "Газпром". При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа. Также продажи "Газпрома" не должны были превышать объем продаж независимых производителей газа (так называемый паритет). Однако независимые производители все больше сокращают свои продажи. В этой связи ФАС объясняла, что соблюдение паритета носит рекомендательный характер.

При этом СПбМТСБ, а затем ФАС просили правительство поднять лимит для "Газпрома". В марте 2018 года Голомолзин говорил, что объем продаж газа на бирже для "Газпрома" может быть увеличен минимум до 35 миллиардов кубометров, а позднее, в апреле, сообщал, что ФАС выступает за отмену паритета между "Газпромом" и независимыми производителями по объему продаж газа на бирже.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума.