МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") планирует вернуться к выплате дивидендов с 2020 года, заявил РИА Новости председатель совета директоров "М.Видео" Саид Гуцериев.

"Мы планируем потенциально начать выплаты дивидендов со следующего года, с 2020 года", — рассказал он в кулуарах международного саммита, посвященного технологии блокчейн The Way Summit.

"Почему не было ранее? Потому что шел этап консолидации двух компаний, и мы не понимали, какой будет эффект консолидации, синергии и всего остального. Так что мы в это время просто не платили дивиденды, потому что была нестабильность", — пояснил Гуцериев.

"Дивиденды можно только в конечном итоге платить от чистой прибыли, в зависимости от нее будет", — добавил он.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец марта группа объединяла 955 магазинов в России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 38,2% акций ритейлера. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".