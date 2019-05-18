ЛОНДОН, 18 мая — ПРАЙМ. В посольстве РФ в Великобритании заявили, что проблем с выдачей российских виз британцам нет.

В субботу представитель компании сообщила РИА Новости, что British Airways прекращает осуществлять рейсы из Хитроу в Санкт-Петербург и Киев c 3 октября. Самолеты компании летали по маршруту в Петербург с 1971 года, однако теперь он перестал быть "коммерчески жизнеспособным". При этом основатель портала для часто летающих пассажиров Head for Points Роб Берджесс предположил, что решение BA было продиктовано санкциями и тем, что "не многие люди хотят проблем в виде подготовки всех необходимых документов для поездки на 2-3 ночи".

"Российские визы выдаются в обычном режиме. Никаких трудностей и проблем с выдачей виз нет, все желающие могут их получить без проблем. Данные высказывания (Берджесса) не имеют под собой никаких оснований", — сказали РИА Новости в российском посольстве в ответ на вопрос о том, существуют ли какие-либо трудности при получении британцами виз.

Часто летающие пассажиры BA выражают сожаление в связи с отменой прямых рейсов в Петербург из лондонского Хитроу.