МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. "Умная" система вывоза отходов может заработать в 50% городов РФ примерно через 10 лет, рассказал РИА Новости глава компании-разработчика системы Wasteout Родион Клюев.

Система Wasteout представляет собой набор "умных" датчиков для контейнеров, онлайн-платформу планирования и контроля и мобильное приложение для водителей. Система сканирует всю контейнерную площадку и позволяет водителям заранее видеть, как наполняется каждый контейнер с мусором, знать среднюю скорость наполнения, и план, когда можно будет его опустошить. Как ранее сообщил РИА Новости Клюев, технология позволит увеличить выручку мусоровывозящим компаниям за 1 контейнер в среднем на 35 тысяч рублей в год. В настоящий момент решение используется в 15 городах России и Белоруссии.

"Проект планируется расширить до Уральского округа. На самом деле, наша основная цель — занять 50% городов РФ, мы берем на эти цели где-то 10 лет", — сообщил Клюев в кулуарах финала всероссийского конкурса технологических проектов "Криптонит Startup Challenge".

Компания, по его словам, также планирует выйти на европейский рынок и США. "В 2022 году мы планируем привлечь инвестиции в рамках раунда "А", чтобы начать открывать офисы в Германии, локализовывать офисы в США", — сообщил он.

"Что касается Москвы, мы совместно с одной из компаний в рамках проекта "Умный город" запустили пилотный проект. В рамках "умного города" мы ждём решения властей Москвы о масштабировании, а это порядка 56 тысяч контейнеров", — добавил он.