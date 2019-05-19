КИЕВ, 19 мая — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что Украина потеряла около 80 миллиардов долларов за пять лет из-за сокращения экспорта в Россию.

"Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию (на) порядка 75-80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят", — заявил Новинский в эфире телеканала "Наш".

По его словам, для восстановления быстрого роста экономики нужно восстанавливать отношения с Россией. "Мы все равно придем к тому, что мы должны договориться с Россией. Это наш сосед, и от этого никуда не деться. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях — только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит", — отметил депутат.

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в 2018 году составил 14,984 миллиарда долларов, показав рост на 16,6% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт из РФ на Украину составил 9,523 миллиарда долларов (рост на 19,9%), импорт в РФ c Украины — 5,461 миллиарда долларов (рост на 11,2%). Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ при этом не изменилась за год — 2,2%.