МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, где будет обсуждаться реализация национальных проектов "Наука" и "Образование", сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Двадцатого мая Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания обсудят актуальные вопросы реализации национальных проектов "Наука" и "Образование", — говорится в сообщении.

В заседании примут участие: министр финансов Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова и Виталий Мутко.

Кроме того, среди участников заседания будут помощники президента РФ: Андрей Белоусов и Андрей Фурсенко, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Также в обсуждении примут участие руководители ведомств, главы регионов, президент Российской академии наук Александр Сергеев и председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.