МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской компанией Huawei в связи с внесением её в черный список, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Уточняется, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом. Так, Huawei сразу же лишится доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, смартфоны новых моделей компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail.

Агентство также отмечает, что в четверг администрация президента США официально внесла компанию Huawei в черный список, при этом сразу же последовали ограничения.

Ранее президент Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью. Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США. Американские СМИ писали, что США могут ввести ограничения против Huawei, чтобы предотвратить использование технологий компании при строительстве сотовых сетей стандарта 5G в США и других странах.

Министерство торговли США заявило на текущей неделе, что намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".