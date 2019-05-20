МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Ростех" подготовила план развития технологии промышленного интернета вещей (IIoT), где оценила экономический эффект от ее внедрения до 2024 года в пять триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".

В начале апреля госкорпорация "Ростех" сообщила, что станет оператором дорожных карт по четырем из девяти сквозных цифровых технологий в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика": технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей (IIoT), больших данных (Big Data) и блокчейн-систем. Презентация дорожных карт пройдет в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая состоится в Иннополисе (Татарстан) с 22 по 24 мая. После презентации дорожные карты должны быть утверждены на набсовете АНО "Цифровая экономика", а затем — в правительстве РФ.

"Ростех" подготовил дорожную карту сквозной технологии "Промышленный интернет" по нацпроекту "Цифровая экономика"… внедрение промышленного интернета вещей даст экономический эффект в 5 триллионов рублей", — пишет издание со ссылкой на презентацию документа.

Как уточняет газета, под экономическим эффектом подразумевается сумма дополнительной выручки и экономии за счет внедрения технологии в разные сферы экономики. По данным "Ведомостей", внедрение технологии в несырьевой промышленности и добыче полезных ископаемых даст более чем по одному триллиону рублей, в сельском хозяйстве, электроэнергетике и логистике эффект составит более 500 миллиардов рублей.

Представитель "Ростеха" отказался комментировать изданию содержание документа, однако сообщил, что дорожная карта содержит описание развития технологии до 2024 года.