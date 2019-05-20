МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Канада отменила пошлины на продукцию США, которые были введены в ответ на пошлины Вашингтона в отношении ввозимых в США стали и алюминия, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства финансов Канады.

Ранее сообщалось, что США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики.

"Канада твердо стояла на своем и не отступалась до тех пор, пока не был достигнут этот результат в пятницу, 17 мая, когда США объявили, что они снимут пошлины на канадские сталь и алюминий в течение двух дней. Канада также согласилась отменить свои ответные контрмеры против США", — говорится в заявлении.

"Как следствие, министр финансов (Канады — ред.) Билл Морно объявил, что это вступает в силу сегодня (в понедельник — ред.), Канада отменяет свои ответные контрмеры против США", — отмечается в документе.

В минувшую пятницу власти Канады и США в совместном заявлении официально подтвердили достижение договоренностей о снятии в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады.

В марте 2018 года стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. В ответ в начале июня Мексика официально объявила о введении ответных пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США.