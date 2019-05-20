КИЕВ, 20 мая — ПРАЙМ. Европейский союз готов предоставить макрофинансовую помощь Украине в случае успешного продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом, сообщил в понедельник вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

В понедельник Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента.

"У нового президента очень быстрый старт — уже на этой неделе в Киев прибывает миссия МВФ и ЕС. Мы верим, что эти переговоры будут успешными, будет программа МВФ и, соответственно, Европейский союз сможет предоставить Украине помощь в рамках макрофинансовой поддержки, которая является очень важной для финансовой стабильности Украины", — цитирует Шефчовича агентство УНИАН.

Также он отметил, что планирует сегодня обсудить с Зеленским обязательства Украины перед международными партнерами по реализации реформ.