КИЕВ, 20 мая /ПРАЙМ/. Заявивший об отставке премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что президент страны Владимир Зеленский должен договариваться о новом пересмотре программы МВФ.

Ранее глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщил, что миссия фонда прибудет в Киев для очередного пересмотра действующей программы 21 мая и будет работать в течение двух недель.

"Когда приезжает миссия МВФ, она планирует пересмотр программы, в которой есть четыре подписи: подпись первая — президента Украины, подпись вторая — премьер-министра, подпись третья — министра финансов и подпись четвёртая — главы Нацбанка. Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, определиться с параметрами пересмотра программы, и как президент договорится о новом пересмотре, он об этом сообщит", — заявил Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду, и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.

Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке. По украинскому законодательству, решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что Киев получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.