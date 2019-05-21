МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства о продлении срока ареста пяти фигурантам дела экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Следствие ходатайствует о продлении ареста бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову, его заместителю Михаилу Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг, а также бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".

"Судебные заседания назначены на 10 и 12 часов", — сказала собеседника агентства.

Все пятеро арестованы до 25 мая.

Ильичев был единственным фигурантом этого громкого дела, кому, по мнению СК РФ, поначалу удалось скрыться от следствия. Его арестовали после его возвращения из Таиланда. Защита при этом подчеркивает, что Ильичев вернулся добровольно, как только узнал, что против него возбудили уголовное дело.

Ходатайство о продлении ареста экс-министру Абызову будет рассмотрено 23 мая.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает.